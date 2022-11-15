蔣萬安質疑陳時中當選 「黑道中常委」恐成地下市長

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨質疑，民進黨 候選人陳時中 當選後，曾是天道盟文山會長的民進黨中常委黃承國會不會成為「地下市長」；黃說，他無公職或陳時中競辦職務，只是平民百姓，要蔣萬安不要看不起出身中下階層的百姓。陳競辦斥為「抹黑」，要蔣「政策加碼，不是口水加料」。

前綠委、台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智日前在公辦政見會指稱，若民進黨台北市長候選人陳時中當選，前國策顧問黃承國就會是台北市的「地下市長」。國民黨台北市長候選人蔣萬安14日也提出相同質疑。

對此，黃承國強調，他並未掛名陳時中競總任何職務，也沒有國策顧問或任何公職頭銜，只是一介平民，蔣萬安拿30多年前他年少輕狂之事來消費，實有失格局。黃並舉例先前有媒體人提到蔣的父親舊事，反問蔣「你既不希望他人提及此事，卻又以他人30多年前舊事傷害別人，豈非雙重標準？」還說「仗義每多屠狗輩」，批蔣「你雖出身高貴，但不要看不起出身中下階層的百姓」。

據中國時報報導，蔣萬安說，黃過去是天道盟文山會大哥，擔任過民進黨台北市黨部主委，代表英系擔任民進黨中常委，也是選對會成員，甚至當上總統府國策顧問，黑道、黨部、國政一把抓，擔任國策顧問目的「是要教黑道如何治國嗎？」

雖然黃承國堅稱自己未有官職，但蘇煥智說，黃承國是蔡英文 面前的紅人，白道的警察要拜託他升官，黑道有官司也要拜託他關說，結果就是政府腐化、黑金沉淪，這是也是整體民進黨「反黑金價值」的崩解。

此外，蘇煥智也指控，民進黨任用有黑道背景的黃承國成為英系核心領導，蔡英文縱容英系操控司法體系人事，導致社會治安敗壞、政府腐化，「已是代表整個黨的墮落！」並痛批這樣的錯誤，就是出在任用幫派人士把持黨政高層權位的蔡英文身上。