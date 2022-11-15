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台北市長之戰 蔣萬安仍未進安全區 陳時中基本盤快崩潰

記者林麗玉

首都市長之戰，藍綠白都有不能輸的壓力，隨著民調封關在即，三腳督選戰持續膠著，儘管國民黨候選人蔣萬安目前民調暫領先，但與第二名無黨籍黃珊珊差距不大，勝券尚未在握；民進黨陳時中暫居末，但若綠營選前最後強勢動員，基本盤含淚歸隊，都可能添變數，不到投票當天難定勝負。

選戰到後期蔣萬安、黃珊珊和陳時中已打得難分難捨，但有一成七中間選民仍在觀望，將是左右這場北市長選戰勝負的關鍵之一。

北市長戰局一開始類似正三角形，各方實力相近，隨著民調封關在即，已略變形，近期國、民兩黨的強力組織動員催票下，藍綠基本盤確有歸隊跡象，只不過陳時中近期的失誤不斷，牽女摟肩事件和網軍側翼造假風暴不斷發酵，已傷及根本，基本盤瀕臨崩潰。

2018年北市三腳督一戰，民進黨候選人姚文智僅拿到17.3%選票，陳時中會不會成為姚文智第二？端看選戰倒數11天，陳時中能不能讓負面爭議止血，不再犯錯。

至於黃珊珊能不能在這場選局逆轉勝，關鍵在於能否催出年輕支持者投票，但從最近藍綠拚造勢、頻打組織戰，訴求非藍非綠的黃珊珊如何力抗藍綠對決，甚至免於被邊緣化，黃珊珊更要在選戰最後，緊抓選戰主導權。

藍營人士評估，蔣萬安民調要超過第二名對手8至10個百分點，才有勝選把握，不過目前封關民調看，蔣萬安仍未進入安全區，最後倒數11天，除持續固守基本盤，也不容大意。

陳時中 民調 投票

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