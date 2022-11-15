黑白集／撕裂台灣的，竟喊反撕裂

陳時中 在民進黨 造勢大會上，指控藍營仇恨動員，呼籲「候選人有責任，不要撕裂台灣」。歷次民調，陳時中都是「仇恨值最高」；他想要把自己仇恨值最高的責任推給對手，但真相說的卻是另一番故事。

陳時中的仇恨值高，其實無關選舉；「撕裂台灣」，才是他仇恨值高的主因。疫情初起時，面對陸配子女「小明們」要來台，陳時中極力卡關，一句「選擇國籍，就要自己承擔」把撕裂演到極致。陳時中說「選舉要有人性」，這段歷史，恰成了他自己的照妖鏡。

說穿了，陳時中只是貫徹黨意。選戰旋律兜轉，又回到了「抗中保台」。同場造勢會上，蔡總統說民進黨「沒有讓台灣變成香港 ，沒有讓台灣變成武漢」，操作的就是「撕裂台灣」；以「保台者」自居，把對手打成「賣台者」。

這樣指控，憑的是什麼？這種撕裂牌，還能有多少效果？擺在眼前事實：馬英九八年執政、2018選舉民進黨慘敗，都沒讓台灣變成武漢或香港；而如今海峽中線被洞穿、飛彈越過台灣上空，蔡政府都無計可施。多數選民早就心知肚明：這一切都是騙術、話術。

誰都不該撕裂台灣，選民更應看清楚的是：誰才是撕裂國家社會的元凶。連孩子都當成仇恨操弄對象，只會把對手抹成賣台，證明民進黨才是「作賊喊捉賊」的人。