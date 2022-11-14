綠祭抗中保台 蔣萬安酸只剩嘴巴

民進黨台北市長候選人陳時中（右）出席「阿中感謝音樂會」，對參與演出的夫人孫琬玲（左）獻上擁抱。(記者曾原信／攝影)

蔡英文總統日前在凱道為民進黨 台北、新北市長候選人造勢時，大打抗中保台牌，陳時中昨天表示，抗中或抗共保台是基本方向，林佳龍則問新北市長侯友宜 ，「我認為台灣不是中國的一部分，你呢？」前總統馬英九昨在台南輔選喊出，「票投民進黨，青年上戰場！票投國民黨 ，兩岸無戰場！」呼籲選民用選票改變政府、下架民進黨。

國民黨台北市長候選人蔣萬安說，蔡英文只剩下嘴巴「抗中保台」，卻忘了頭上飛的國慶無人機表演都是跟大陸有關的公司製造的，難道元首安全就不需要抗中保台？蔡英文難道忘了高端疫苗也是與中資公司合作，戰略物資也不需要抗中保台了嗎？無黨籍市長候選人黃珊珊說，民進黨沒有意識型態，就不會選舉了吧。

林佳龍說，侯友宜說過的捍衛中華民國、台灣等話術，都無法改變國民黨兩岸關係是一個中國、九二共識的立場，也就是台灣是中國的一部分，不管這個中國叫什麼，民進黨立場就是台灣不是中國的一部分。

「侯友宜這個講法就現出了原形」，林佳龍說，選民要看台灣最大城市市長對國家主權跟人權定位，侯有志於參選總統，更需要講清楚，不要再顧左右而言他，侯友宜若採取國民黨立場，台灣就成為中國的一部分。