疫情無法回台遭遷出戶籍 旅外票估少28萬 不利藍營

內政部資料顯示，因疫情無法回台而遭遷出戶籍的國人逾32萬，依此數字推估，約有28萬國人無法參與下周六的投票。圖為投票示意圖。(本報資料照片)

內政部 資料顯示，因疫情 無法回國而遭遷出戶籍的台灣民眾逾32萬，比花蓮縣、嘉義市人口還多；推算約28萬台灣民眾因此無法參與下周六的投票 ，其中影響最大是雙北，兩市約13萬票受影響。

藍營人士指出，中國大陸採取嚴格邊境管制措施，兩岸幾乎處於半斷航狀態；旅外國民以大陸台商與眷屬最多，這些人喪失投票權，對藍營的影響肯定比綠營來得大。

戶籍法規定出境兩年以上沒有回國，戶政單位將戶口逕行遷出，戶口遷出者失去投票權。公職人員選舉罷免法規定，居住地居住滿四個月才有投票權，旅外國人要取得下周六的投票權，最遲須在今年7月26日前回國。

因疫情影響，旅外國人入出境受嚴重阻礙，兩年未曾返台人數急遽增加。自年初起，旅外僑民、台商團體呼籲政府謀求解決方法，政府未正視，任由僑民失去投票權。

內政部統計，2020年起台灣遷出人數暴增。2020年戶口遭遷出6萬1973人，遷入僅1萬6859人；隔年戶口遭遷出高達18萬3369人，遷入降低至1萬6733人。

總計2020年到今年9月，戶籍遭遷出的人數達到46萬930人，扣掉遷入人數，淨遷出共有34萬6472人。

以2019年以前的平均每年約6265名淨遷出人口數計算，可推估受到疫情因素無法回國、戶籍遭遷出的民眾，2020年約為3萬8849人，2021年約為16萬371人，今年1月到9月約為12萬8457人，總計約為32萬7677人。如以其中85%擁有投票權計算，因疫情無法回台而被剝奪投票權者，人數約28萬人。

以個別縣市看，2016年至2019年除台北市遷出國外人數明顯高於遷入人數，其餘各縣市遷入遷出差距不大，台北市淨遷出平均為4349人，其次是新北市1354人。2020年疫情爆發後，台北市受疫情影響戶口遭遷出，推估為7萬8970人，為各縣市之冠，其次是新北市6萬8827人，雙北遭除籍者就逼近15萬。

受到影響人數排名第三的是台中市，因疫情無法回國遭除籍者，推估達3萬2973人；再其次是高雄市的3萬1010人、桃園市的2萬7162人。