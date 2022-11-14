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民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

綠拚3激戰區 藍要擴大4地優勢

台灣新聞組／台北14日電
國民黨文傳會主委洪孟楷（右）表示，在選戰倒數關鍵的最後兩周，絕對要催出最大的投票率，力拚北北基桃全壘打。(取自洪孟楷臉書)
國民黨文傳會主委洪孟楷（右）表示，在選戰倒數關鍵的最後兩周，絕對要催出最大的投票率，力拚北北基桃全壘打。(取自洪孟楷臉書)

九合一選戰剩不到兩周，各黨賣力衝刺。民進黨中央列出重點輔選縣市，包括基隆、雙北、桃園、宜蘭、苗栗、新竹市、中彰投及雲林縣。據悉，黨中央評估，目前基隆、桃園及新竹市三個執政縣市都是「五五波」激戰區，府院黨將重點輔選，包括蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌都將加強拉抬力道。

國民黨部分，文傳會主委洪孟楷表示，民進黨如此敗壞，國民黨當然是訴求各縣市都要全力以赴、共同打拚，尤其守住原本執政縣市，並再擴大台北市、桃園市、基隆市等已經領先的地區，維持優勢到最後；在選戰倒數關鍵的最後兩周，絕對要催出最大的投票率，力拚北北基桃全壘打。

民眾黨則把目標鎖定台北市與新竹市，黨主席柯文哲近來展開全台輔行程，選前之夜將回防固守北市、竹市的造勢晚會。民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，目前新竹市的民調雖然領先，但不知道民進黨還有什麼奧步跟爆料；台北市很糾結，要號召更多人出來為無黨籍台北市長候選人黃珊珊拉票。

民眾黨秘書長謝立功則說，民眾黨的支持者以年輕人為主，這次選情較冷，擔心支持者沒有出來投票，因此選前兩周會以巷戰為主，催出青年票。黨內人士表示，柯文哲已下令傾全黨之力，協助新竹市長候選人高虹安與黃珊珊，柯目前規畫在選前黃金周與高合體車隊掃街，選前最後兩天會陪同黃掃街拜票。

民進黨人士稱，逼近投票日，最後一周幾乎以大型造勢為主，目的是以感性訴求催出基本盤選票，今年「決戰北台灣」態勢明顯，尤其民進黨執政的基隆、桃園及新竹市一定要守住，才能防止國民黨士氣大振，進一步增添藍營2024重返執政的信心。

民進黨人士透露，雖然前兩個月處於逆風，基隆、桃園也一度落後，新竹市選情更是在前市長林智堅論文案後跌了一大跤，但近來漸有起色，基隆、桃園已是「五五波」，許多民眾尚未表態，依然有勝算。

民進黨立院黨團總召柯建銘此次擔任「桃竹竹苗」總督導，他表示，桃園市、新竹市及苗栗縣都有機會贏，差距可能會很小；新竹市長選戰則是「一場40%的戰爭」，誰能拿到四成選票，就有機會贏。

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