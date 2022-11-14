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桃園市長選舉封關民調 張善政、鄭運鵬緊咬

記者蔡晉宇／台北14日電
QuickseeK民調中心指出，桃園市長選戰持續呈現藍綠膠著，國民黨候選人張善政（左）和民進黨候選人鄭運鵬（右），支持度差距僅不到一個百分點。（本報資料照片）
QuickseeK民調中心指出，桃園市長選戰持續呈現藍綠膠著，國民黨候選人張善政（左）和民進黨候選人鄭運鵬（右），支持度差距僅不到一個百分點。（本報資料照片）

QuickseeK民調中心今天公布桃園市長選前最後一份民調，結果顯示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬支持度為39.2%、國民黨桃園市長候選人張善政支持度為38.7%，雙方差距僅不到一個百分點；至於看好度，張善政以41.6%領先鄭運鵬的36.7%。

本次民調結果和上次（11月1日到4日）相比，鄭運鵬的支持度微幅增加1.0個百分點，而張善政則減少0.2個百分點。另外，民眾黨桃園市長候選人賴香伶、無黨籍桃園市長候選人鄭寶清支持度都呈現下降趨勢。

民調細項顯示，鄭運鵬以60歲以上（52.5%）、40-49歲（39.7%）的支持度較高；張善政則以50-59歲（52.5%）的支持度較高。從政黨傾向來看，民進黨支持者有90.1%表示會投給鄭運鵬，國民黨支持者則有94.2%表示會投給張善政，民眾黨支持者則有47.1%表示會投給張善政、30.1%會投給賴香伶。

至於桃園市長當選看好度，張善政以41.6%領先鄭運鵬36.7%。從交叉分析來看，年齡越高者看好鄭運鵬當選的比例越高；從政黨傾向來看，民進黨支持者，84.6%表示看好鄭運鵬當選，國民黨支持者則有93.0%看好張善政當選，台灣民眾黨62.8%看好張善政當選。

民調結果另顯示，當賴香伶與鄭寶清當選機會不大，棄保效應發生時，張善政與鄭運鵬兩人對比支持度，張善政以41.6%支持度領先鄭運鵬36.7%。

張善政 民調 國民黨

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