陳時中仇恨值何來？林濁水揭蔡英文是關鍵原因

民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）

前綠委林濁水在臉書上解析「陳時中 的仇恨值何來？」他說明關鍵點在於民進黨 主席蔡英文帶頭挺林智堅論文案，不惜和台大對立才是牽怒選民的關鍵，許多網友紛紛表示贊同。此外，民進黨台北市、桃園市、新竹市三位市長候選人封關前民調 都輸給國民黨，他說民進黨的支持度全勝，但候選人卻全輸，直呼此現象「非常奇怪」。

林濁水13日在臉書上表示，看到陳時中在電視上哀傷地講他防疫時的辛苦付出和成果，如今卻落得仇恨值最高的下場，直呼「看到一代巨星演出今天的場面，非常難過」。他說明，從民調上看已經沒有人認為陳時中是「防疫巨星」，但一半以上的人認為至少有及格，換句話說，在防疫面已立於不敗之地。

「那麼仇恨值何來？」難道是年輕人對林智堅不爽牽怒陳時中？恐怕關鍵不在林智堅，黨主席帶頭挺林智堅不惜和台大對立才是牽怒關鍵，於是黨中央的作風，加上囂張的側翼引起眾怒，而陳時中因為忠厚，仍選擇和他們站在一起，並感嘆「結果就犧牲了」。

許多網友紛紛贊同表示，「精準到位」、「瞎挺真的看不下去，以前那個切割果斷的民進黨完全不見了」、「忠厚一說不能苟同」、「還是一句老話，不要把選民當白痴」。但也有其他意見表示，「我不認為林智堅的論文有問題，倒是台大教授、校長的破綻很多，台灣的論文抄襲探討根本就是沒有一套章法」。

此外，林濁水也在臉書上說明，到目前封關前民調，民進黨市長候選人在北、桃、竹都輸，但依民調專家戴立安的民調，民進黨9月在新竹市的支持度有23.5%，國民黨只有15.4%；8月民進黨在桃園市的支持度為23.2%、國民黨15.1%；10月民進黨在台北市的支持度24.7%、國民黨18.3%。

他分析，政黨的基本盤民進黨全勝、候選人卻全輸，非常奇怪，也好奇選舉開票後，這種背道而馳的情形會不會改變呢？若改變了，民眾的政黨傾向，隨著民進黨候選人翻盤勝選，會固定下來處於贏面，還是隨著民進黨敗選，黨的基本盤一併流失？這是非常嚴肅的問題。

有網友表示這將會是台灣社會給予民進黨的一次「嚴肅提醒」，不算是壞事，但願能清掉那些黨內與側翼機關算盡個人近利的年輕參政者。

另有人認為，「站在民進黨的角度，有時候民調的運用也是戰術」、「台北市最怕蔣、黃之間有棄保效應，所以陳的民調最好是老三，蔣、黃才會廝殺，而陳才有機會」、「這代表該地區泛藍候選人的形象比國民黨好，泛綠候選人的形象比民進黨差」。