黑白集／紙風車無妄之災？沾政治味非頭一回

陳時中最近曝光的摟肩照，因在豪奢名店聚餐，意外牽累設宴的紙風車劇團。（記者曾原信／攝影）

陳時中 最近曝光的摟肩照，因在豪奢名店聚餐，意外牽累設宴的紙風車劇團。紙風車文教基金會澄清，當天是企業家長輩宴請好友，陳時中直至餐聚尾聲才加入，外界不宜任意影射揶揄。據稱，紙風車的電話隨即遭抗議民眾灌爆，質疑它的政治立場。

這個事件，對紙風車是一場無妄之災，但也是一個警惕。在選舉緊繃時刻，文化藝術工作者或團體對候選人選邊表態，難免遭到非議。何況，紙風車是以兒童為對象的表演團體，更不宜沾染政治氣味。

之所以說紙風車「無妄」，若不是陳時中在步出餐廳時被狗仔拍到摟肩牽手女醫師的不雅照片，誰是這次餐宴主人也就不會曝光，紙風車的政治立場就不會受到責難。之所以說值得「警惕」，因為紙風車的表演一向強調純真質樸，靠的是群眾募資及孩子捐款；但紙風車卻選在數萬台幣起跳的名店宴請陳時中，民眾當然感到不是滋味。

紙風車沾染政治味，這已不是頭一回。四年前台北市長選舉，丁守中質疑柯文哲 的競選總幹事小野利用文化總會的錢幫柯競選，並諷刺小野擔任要角的紙風車為「金風車」。為此，也曾導致劇團捐款銳減。

誠如紙風車執行長所說，「孩子的笑容無關政治」、「孩子是超越藍綠的」，民眾不應再為難紙風車。但紙風車也要小心，別變成金風車或政治風車。