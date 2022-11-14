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挺高虹安？郭台銘：新竹需要能跳出政治框架的人

記者王駿杰、劉宛琳、林銘翰／台北14日電
風城之戰，國民黨候選人林耕仁與民進黨候選人沈慧虹13日續批民眾黨候選人高虹安（圖）。（記者王駿杰／攝影）
風城之戰，國民黨候選人林耕仁與民進黨候選人沈慧虹13日續批民眾黨候選人高虹安（圖）。（記者王駿杰／攝影）

新竹市長選舉激戰，藍、綠昨天續批民眾黨候選人高虹安。國民黨候選人林耕仁說，鴻海創辦人郭台銘曾特別以「精忠報國、不能貪汙」鼓勵提醒某候選人，連兒子都取名「守正」，厭惡貪腐，高虹安要記得傳承。民進黨候選人沈慧虹則質疑高、郭合體「○到六歲市府養」影片是「調和式」影片，財政來源說不清楚也是詐騙。

風城之戰，國民黨候選人林耕仁（圖）與民進黨候選人沈慧虹13日續批民眾黨候選人高虹...
風城之戰，國民黨候選人林耕仁（圖）與民進黨候選人沈慧虹13日續批民眾黨候選人高虹安。（本報資料照片）

高、郭合體影片除被林耕仁等人質疑「合成」，沈慧虹並反問高虹安，知道一年市府總預算是多少嗎？「○到六歲市府養」政策一年要花多少錢？高提出政見前應兼顧民意。她說，高把過去市府的努力當作未來的願景，提出的政策有許多是市府已經進行，「有點被收割的感覺」，且高似乎不太熟悉新竹市政，政策內容也不夠精確。

郭台銘昨透過臉書貼文為高虹安澄清，他前兩周人在日本出差，來不及返台拍攝，故電話授權高虹安合成兩年前「○到六歲國家幫忙養」的政策相關畫面。

郭台銘並表示，近年台灣成為國際地緣政治中的兵家必爭之地，其中一個重要原因就是科技產業，新竹市身為科技之城，新竹的城市發展與台灣的科技產業繁榮環環相扣；他認為新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市邁向未來，「誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了」。

高虹安在郭台銘貼文底下留言，自己人生中最幸運的事情，就是能在郭董事長旁邊學習，在巨人的肩膀上能看得更遠，不能只看到眼前的問題，更要著眼未來數十年的願景，「○到六歲國家養可以從新竹開始實現」，有人說○到六歲國家養是昂貴的政見，但她覺得這是今天不做明天就會後悔的事，感謝郭董一直以來的教導，未來她會全力以赴，改變新竹。

風城之戰，國民黨候選人林耕仁與民進黨候選人沈慧虹（圖）13日續批民眾黨候選人高虹...
風城之戰，國民黨候選人林耕仁與民進黨候選人沈慧虹（圖）13日續批民眾黨候選人高虹安。（圖：沈慧虹提供）

民進黨立委王定宇昨質疑，問郭台銘是否認同高虹安把助理的加班費變成自己的小金庫的行為。林耕仁也表示，高連國會其他委員助理兼職工作、捐錢狀況都瞭若指掌，卻對自己辦公室「罰錢」卻推說不知道。沈慧虹則說，高虹安近期掛上搶救布條，由此可見高選情告急。

高虹安說，公積金爭議已澄清非常多次，完全沒有公費私用，希望大家不要帶風向或未審先判，將她妖魔化。

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