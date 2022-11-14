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觀察站／挺高「點到為止」 郭台銘要當關鍵影響者？

記者 王駿杰
鴻海集團創辦人郭台銘13日晚在臉書發文，表示「新竹需要理解科技產業趨勢的人帶領」。（本報資料照片）
鴻海集團創辦人郭台銘13日晚在臉書發文，表示「新竹需要理解科技產業趨勢的人帶領」。（本報資料照片）

新竹市長選戰廝殺成全台焦點，高虹安的選情升降，直接影響全局。如今又出現鴻海創辦人郭台銘因素，風城「大亂鬥」戰局恐怕還有戲劇性變化。

高虹安上周身心俱疲住院，不到半天又衝去與國民黨新竹縣長楊文科會面，外傳「楊高會」是由聯電榮譽副董事長宣明智牽線，藍白合議題再發酵。

高虹安前天發布與郭台銘影片，除希望破除遭郭切割傳言，也想藉由宣明智、郭台銘等科技大老知名度背書，搭配自身科技背景，藉此吸引「經濟藍」與竹科人支持，獲取尚未表態的中間民眾選票，與藍綠陣營一搏。

但高「同框郭董」被發現是使用2019年宣傳片剪接，遭沈慧虹質疑是「另類詐騙」；林耕仁則再追打助理費「小金庫」爭議，並附上郭台銘的「精忠報國、不能貪汙」提醒。

郭台銘13日晚在臉書發文，為高虹安證實授權合成影片，雖表示「新竹需要理解科技產業趨勢的人帶領」，答案似呼之欲出。

但郭最後一句「誰最合適，只能依賴全體新竹市民的大智慧」，又把決定權還給新竹市民，也讓外界霧裡看花。

郭台銘看似挺子弟兵高虹安，但發文「點到為止」，關鍵恐是高遲未說清楚助理費使用爭議，畢竟，萬一郭欲布局2024總統大選，現階段表明挺高，其實猶如雙面刃。

不過，郭也可能是高虹安的壓箱寶，先讓支持者期待，選前關鍵時刻再臨門一腳。郭台銘會否成為風城之戰的關鍵影響者，馬上就見分曉。

郭台銘 國民黨 詐騙

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