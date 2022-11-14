蔡英文8度為鄭運鵬站台 張善政：勿荒廢國政

國民黨桃園市長候選人張善政（中）。（記者朱冠諭／攝影）

桃園市長選舉藍綠大車拚，民進黨 候選人鄭運鵬昨在龍潭成立客家後援會，身兼民進黨主席的蔡英文總統八度站台，合推「台積電 設廠」建設牌；國民黨候選人張善政 也赴龍潭造勢，邀素人催票「小市民對抗大總統」，黨主席朱立倫更指民進黨靠意識形態騙票，人民會反撲「民主奧步黨」。

蔡英文說，桃園是全台第一個激戰區，差距真的很小，現在是非常激烈的拉鋸戰，就差大家多拉幾票，讓桃園市持續進步；先前行政院長蘇貞昌到龍潭宣布啟動龍科三期擴建計畫，代表未來桃園會是半導體最新製程的首選，龍潭要大發展、大投資，就選民進黨。

鄭運鵬說，未來八年就由他來當靠山，全力以赴為鄉親服務，年底選舉延續桃園市長鄭文燦的執政光榮，他將衝刺得票目標50萬票。

張善政說，民眾期待總統專心國政，密集來桃園這麼多趟，「不要荒廢國政，經濟和治安都需要關注」；他不受影響、也不擔心，因為國民黨「百分之兩百」團結，龍潭的支援力道絕對不容易分解。

張善政表示，他的壓箱寶也不特別，就是「市民牌」，選舉的真正主角是所有市民頭家，昨起在臉書粉專推出「市民頭家挺善良」，就是由來自13區的素人提醒大家記得投票。

朱立倫諷刺，蔡總統每天拚政治、權力，所作所為傷害台灣和中華民國，相信人民的力量最後會反撲，打敗「民主奧步黨」。民進黨做不好，就用「保衛戰」等意識形態，或掌控網軍掩蓋施政無能和貪汙腐化，「蔡總統，這一套太老了」，相信全台都會改變。

民眾黨候選人賴香伶也向鄭運鵬喊話，「沒有總統跟行政院長來，你不能爭取市民支持嗎？」並批評總統屢用政治支票拉抬選情，做法過當，有失高度，關於台積電重訊揭露也逾越分際，要適可而止。