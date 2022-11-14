「身心俱疲」延燒 柯文哲酸薛瑞元婦產科 薛譏虹衛兵

民眾黨黨主席柯文哲到台南輔選，在善化慶安宮前與候選人誓師。(記者修瑞瑩／攝影)

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前因「身心俱疲」住院，但隔天手上立刻帶著注射針頭會見新竹縣長楊文科，衛福部長薛瑞元批評她「濫用醫療資源」。民眾黨主席、台北市長柯文哲 昨回嗆「薛是婦產科，我是急重症外科，大家要相信我的判斷。」

柯文哲表示，讓高虹安住院是他的決定，「我有看到高虹安本人、薛瑞元只是在電視上看到」。

薛瑞元昨出席第75屆醫師節慶祝大會受訪時表示，每天回應「虹衛兵」的一些話語，「搞得我身心俱疲，改天要找時間去請教柯大市長、所謂急重症醫師，讓他來決定我是否應該要住院打點滴。」

行政院長蘇貞昌表示，任何科別的專業都應該給予尊重，不應該趾高氣揚對任何人。

柯文哲昨到台南輔選時感慨良多。他說，選舉難免會有攻防、泥巴戰，但不應太過頭，從沒想過新竹市長選舉會變成全台媒體焦點，也沒想過可以動用這麼多國家機器，幾乎所有網軍、側翼及名嘴都在攻擊一個候選人，實在太奇怪。

柯文哲說，高虹安被打成慣老闆、貪汙，「會貪汙的人，怎麼可能有15頁帳冊？當然愈簡單愈好」，辦公室有公積金也是很普通的事，法律不能夠有雙標，政治人物也沒有什麼特別高的道德標準，法律適用應該一致。