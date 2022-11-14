高虹安遭爆料助理費低薪高報 林耕仁：應說清楚

民眾黨新竹市長候選人高虹安14日遭週刊爆料將助理費低薪高報，藍營對手林耕仁在競總受訪。(圖：林耕仁提供)

民眾黨新竹市長候選人高虹安今又遭週刊爆料將助理費低薪高報，藍營對手林耕仁今在競總受訪時被問到該爆料內容是否跟他所掌握的資料一致時，他認為還是那八個字「禍起蕭牆、捫心自問」，希望高虹安說清楚。對於周刊爆料，高虹安稍晚將開記者會回應。

林耕仁說，週刊報導的內容應該由高虹安來證實，希望高不要再用過去對辦公室罰責、全時段助理正職在永齡等問題，都推說不清楚的態度，應該對社會大眾講清楚。

媒體提問高虹安被質疑向公督盟申報助理「沒有加班」，實際上卻是加班費請好請滿？林耕仁說，高虹安曾經獲得公督盟評選為「優秀立委」，有次還是民眾黨評鑑最高分，如今被質疑是交假資料，媒體想詢問也不准提問，根本是欲蓋彌彰。高虹安遇到爭議就逃避、遇到檢驗就閃躲，究竟是否是一位合格的市長人選，市民都看在眼裡。

至於鴻海集團創辦人郭台銘 昨在臉書 發文，證實有用電話授權高合成影片，也認為竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人，至於誰最合適，只能依賴全體新竹市民的大智慧。

林耕仁認為，郭董說得很清楚，未來新竹市需要什麼樣的市長，選民有足夠的智慧來判斷，也交給45萬市民來決定。作為市長，操守一定要經得起外界檢驗、遇到爭議勇於承擔、而且把新竹看成自己的家，不是把新竹看成「是非之地」的候選人，市民絕對有智慧可以做出最正確的選擇。

至於台北市長柯文哲 說民進黨把選舉當職業，林耕仁回應，是全民都知道的事，但柯文哲要用這個邏輯就想把高虹安公帑經費問題轉移焦點給國家機器是不太可能，因為是內部舉發，跟國家機器沒有關係，另外柯文哲說貪汙的人不會有15頁帳，這個邏輯就跟「理工女所作所為一定合法」一樣，柯文哲的依據到底是什麼？讓人不明白。