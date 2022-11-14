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曝陳時中摟肩照被檢舉? 徐巧芯FB遭禁 喊還有千萬個我

台灣新聞組／台北14日電
台北市議員徐巧芯。(本報資料照片)
台北市議員徐巧芯。(本報資料照片)

國民黨台北市議員徐巧芯爆出民進黨市長候選人陳時中摟肩牽手照片，引發諸多討論後，她臉書前晚遭禁言六天；陳時中昨天表示，「我想她也不用一直在演戲了」。徐馬上用備援帳號發言說「檢舉了一個我，還有千千萬萬個我」。國民黨市長候選人蔣萬安喊話選民，用手中選票給惡質選風一個教訓。

徐巧芯近日頻打陳時中，爆料鹹豬手照片，還提告親綠粉專「無良公關公司」誣指藍營偷拍案，並以LINE質疑陳時中是共犯，前晚傳出遭檢舉，臉書禁言6天。

陳時中昨到景美市場拜票受訪表示，每天沒人跟她對話，她自己不斷有動作，不就是要搏版面嗎？至於是不是自導自演就不知道了。

「難道臉書創辦人馬克．祖克柏（查克柏格）會跟我一起演戲嗎？」徐巧芯說，她發文講綠營側翼遭檢舉而被臉書禁言六天，正申訴中，她先用備援帳號發文。她說，半年前第一次被檢舉遭禁言就想過現在情況，因此辦了備援帳號以防萬一。

蔣萬安說，不清楚徐巧芯臉書為什麼被停權，但綠營側翼粉專冒用他簽名惡意攻擊，還好相關夥伴即刻提出告訴、以訟止謗。綠營側翼連自己人表達不同意見都會群起圍攻、圍剿、霸凌，呼籲11月26日台北市民勇敢站出來，用手中選票給這些惡質選風一個教訓。

另外，國民黨桃園市議員詹江村臉書也遭禁言一天，他前晚透過助理在粉專發文無奈說「幹嘛啦」，吸引數千網友關注。黨籍市長候選人張善政留言「幫村長秀秀」，資深媒體人羅友志也開玩笑說「你不是早就習慣了」。昨天傍晚一回復權限，他立即又發文批評桃園市立圖書館電影院棟疑似違建爭議。

詹江村近期爆料不斷，前天他連發4篇文，揭露桃園市立圖書館電影院棟疑似違建，未料傍晚個人臉書就被停權。詹江村表示，雖然這次只被禁言1天，但事實上在前天之前他已經被禁言30天，過去這段時間都是透過助理在臉書粉專發文。

詹江村說，上次被禁言30天，主因是他分享一篇彭博社的報導，和揭露中壢國民運動中心停車場遇雨漏水等事，他強調發文皆有所本，結果還是被許多帳號同時檢舉；昨天又被禁言，推測是因為近日指涉民進黨桃園市長候選人鄭運鵬造勢場出現幫派所致。

詹江村無奈地笑說，這不是最慘的一次，他曾經因為批評網紅「館長」，被數十名館長的粉絲檢舉，遭禁言三個月；每次他被檢舉，還會有人截圖邀功。

許多網友紛紛留言關心，包括國民黨桃園市議員黃敬平留言「看來有人惱羞成怒了」，其他網友也說「巧芯也是啊，應該是被瘋狂檢舉造成的」、「你太強大，敵人害怕了」、「台灣的言論自由已經是歷史了」。

臉書 陳時中 國民黨

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