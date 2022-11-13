藍綠號召基本盤歸隊 民眾黨「固北竹」採精兵策略

民進黨12日在凱道舉行「為台灣鼓舞」晚會，蔡英文總統領軍，支持者高舉新北市長候選人林佳龍「新北大翻新」旗幟。（記者林伯東／攝影）

藍綠12日隔空拚場，雙方不約合同喊出五萬人到場。藍營直批「民主奧步黨」，蔡英文 總統再度打出「抗中保台牌」，藍綠對決，號召基本盤歸隊；民眾黨主席柯文哲 則採精兵策略，全力鞏固新竹市、台北市選情。

「抗中保台」始終被民進黨 視為選戰王牌，蔡英文昨最終定調，她先藉由2018年民進黨大敗教訓、高雄市兩年三次選舉，喚醒支持者記憶，再以「沒讓台灣變成武漢」、「沒讓走進香港中聯辦的人當總統」等兩大關鍵訴諸中共對台威脅，挑起支持者情緒。

民進黨對選前催票的大方針以穩固基本盤是首要任務，同溫層大造勢固然讓場面熱烈，但黨內也已警覺這並非「打勝仗」選戰模式，尤其台北市、桃園市戰場缺少中間票恐難勝選。

隨著選戰逼近，近來綠營造勢場合一場比一場熱絡，黨內樂觀「起風」跡象，寄望蔡英文「辣台派」的抗中保台王牌能推波助瀾。

國民黨昨晚以新北為基礎鞏固六都，國民黨中央以「六都過半」為目標，黨中央研判，現在除台中市、新北市選情相對穩定，台北市也漸穩定領先，若達成拿下三都，就達到目標，而桃園如再下一城「就算大勝」。

桃園是藍綠重點，藍營桃園操盤者評估，內部民調穩定領先五到八個百分點。選戰情勢是南桃園支持度大於北桃園，例如在綠營對手較強的蘆竹區、龜山區，黨籍候選人張善政仍落後，會繼續爭取擴大南桃優勢的「南票北補」策略。

藍營評估，現階段執政14縣市中，苗栗、澎湖算苦戰區，其他則有望連任；至於基隆和桃園雖膠著，但隨著加溫，加上漸趨穩定的台北，若能順利掌握議題主動權及繼續凝聚團結氣勢催票，藍營可望力拚超越原本的14席。