我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

藍綠號召基本盤歸隊 民眾黨「固北竹」採精兵策略

台灣新聞組／台北13日電
民進黨12日在凱道舉行「為台灣鼓舞」晚會，蔡英文總統領軍，支持者高舉新北市長候選人林佳龍「新北大翻新」旗幟。（記者林伯東／攝影）
民進黨12日在凱道舉行「為台灣鼓舞」晚會，蔡英文總統領軍，支持者高舉新北市長候選人林佳龍「新北大翻新」旗幟。（記者林伯東／攝影）

藍綠12日隔空拚場，雙方不約合同喊出五萬人到場。藍營直批「民主奧步黨」，蔡英文總統再度打出「抗中保台牌」，藍綠對決，號召基本盤歸隊；民眾黨主席柯文哲則採精兵策略，全力鞏固新竹市、台北市選情。

「抗中保台」始終被民進黨視為選戰王牌，蔡英文昨最終定調，她先藉由2018年民進黨大敗教訓、高雄市兩年三次選舉，喚醒支持者記憶，再以「沒讓台灣變成武漢」、「沒讓走進香港中聯辦的人當總統」等兩大關鍵訴諸中共對台威脅，挑起支持者情緒。

民進黨對選前催票的大方針以穩固基本盤是首要任務，同溫層大造勢固然讓場面熱烈，但黨內也已警覺這並非「打勝仗」選戰模式，尤其台北市、桃園市戰場缺少中間票恐難勝選。

隨著選戰逼近，近來綠營造勢場合一場比一場熱絡，黨內樂觀「起風」跡象，寄望蔡英文「辣台派」的抗中保台王牌能推波助瀾。

國民黨昨晚以新北為基礎鞏固六都，國民黨中央以「六都過半」為目標，黨中央研判，現在除台中市、新北市選情相對穩定，台北市也漸穩定領先，若達成拿下三都，就達到目標，而桃園如再下一城「就算大勝」。

桃園是藍綠重點，藍營桃園操盤者評估，內部民調穩定領先五到八個百分點。選戰情勢是南桃園支持度大於北桃園，例如在綠營對手較強的蘆竹區、龜山區，黨籍候選人張善政仍落後，會繼續爭取擴大南桃優勢的「南票北補」策略。

藍營評估，現階段執政14縣市中，苗栗、澎湖算苦戰區，其他則有望連任；至於基隆和桃園雖膠著，但隨著加溫，加上漸趨穩定的台北，若能順利掌握議題主動權及繼續凝聚團結氣勢催票，藍營可望力拚超越原本的14席。

民眾黨在選戰最後關頭，則是要在台北市、新竹市等戰略要地打出「柯文哲牌」，選前黃金周、選前之夜也將以這兩地為主，也要替柯文哲2024年總統選舉先暖身。

國民黨12日在板橋舉辦「六六大勝」晚會，六都市長候選人合體，群眾揮舞旗幟。（記者...
國民黨12日在板橋舉辦「六六大勝」晚會，六都市長候選人合體，群眾揮舞旗幟。（記者葉信菉／攝影）

蔡英文 柯文哲 民進黨

上一則

2女檢出入招待所 黃錦秋調職 王涂芝待查

下一則

台南選前槍擊案 角頭洩憤？ 警疑有藏鏡人

延伸閱讀

布希、蔡英文、澤倫斯基 16日視訊

布希、蔡英文、澤倫斯基 16日視訊
藍批動員幫派分子黑化桃園 綠：蹭聲量 不該造成恐慌

藍批動員幫派分子黑化桃園 綠：蹭聲量 不該造成恐慌
國民黨板橋六都合體 民進黨凱道號召辣台派

國民黨板橋六都合體 民進黨凱道號召辣台派
蔡英文澤倫斯基小布希16日視訊同台 談為自由奮戰

蔡英文澤倫斯基小布希16日視訊同台 談為自由奮戰

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
台版柬埔寨詐團涉虐死三人，主嫌陳樺韋（中）落網，被檢依殺人等罪聲押禁見。（記者王長鼎／翻攝）

虐死3「豬仔」 台版柬埔寨主嫌落網時嚇哭求饒

2022-11-05 20:24
新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而羞辱並報警，引發民眾不滿。（本報資料照片）

唐氏兒買鹽酥雞忘帶錢 老闆報警「管他什麼症」被罵爆

2022-11-06 01:57
台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
距離舞台不到百公尺的輪胎行前出現手槍。圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」

台總統蔡英文赴桃園替候選人站台 造勢現場驚見槍支

2022-11-10 10:08
台北市議員徐巧芯接受電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑訪問，談陳時中的牽手風波。(圖摘自直播)

新聞評論／鹹豬手疑雲 背後權權相護更讓人心驚

2022-11-09 02:29

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票