黑白集／對自家「眼前黑」蔡英文全盲

民進黨主席蔡英文2日主持「終結黑金、贏回正義」記者會表示，只有集結改革力量，才能杜絕黑金政治，不會讓地方政治成為黑金特權的溫床。(中央社)

台灣黑道與政治的關係始終剪不斷，蔡英文 總統執政以來更是越理越亂。二周後就是大選投票日，全台卻「黑影幢幢、槍聲大作」。台灣選舉史上，人民何時見過黑道敢在選前如此囂張？

李登輝掌政時期，台灣黑金政治堪稱頂峰，「江湖人」大舉參政漂白，代表人物就是已槍決的屏東黑道議長鄭太吉，甚至還發生震驚全國的桃園縣長劉邦友官邸血案，也成為國民黨兩千年丟失政權的重要原因。

歷史總是不斷換人重演。今年九合一選舉，論文抄襲、無良公關等雖然攻防激烈，但真正讓人民顫慄的是，曾經危害台灣民主的黑道與黑槍又還魂，且多與民進黨 執政相關。

兩年前台南及高雄黑幫連續槍擊 殺人喧騰一時，日前高雄黑幫談判又連開15槍，台南瘋狂槍手更連轟88槍，其中58槍對準蔡英文及台南市長黃偉哲助選大將住處；甚至蔡英文要站台的桃園選舉場，也發生持玩具槍威嚇的離譜情事，彷若三一九槍擊案幽靈再現。

中研院前院長李遠哲批蔡政府腐化得比過去更快，看看黑道背景的國策顧問與英系大老、遭爆與黑道飲宴的警大校長，連民進黨縣市長候選人都分別被指為黑道的好兄弟和麻吉…，蔡英文對自家「眼前黑」全盲，卻大言不慚「終結黑金，贏回正義」，聽來真讓人民覺得惡心。