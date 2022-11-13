新聞評論／蔡政府3張「夜宴圖」 飄出民主腐敗味
台版柬埔寨的詐騙產業鏈曝光，囚禁影片裡，數十名被害者被關押在五坪房間，人疊人不得動彈。蔡政府放任治安敗壞，求職被害者只能靠大鍋煮泡麵的湯水維生，對比總統吹噓經濟20年最好，達官顯貴出入豪奢餐廳及私廚如日常，民主也有地獄與天堂之別。
民進黨執政，派系利益極大化，白黑金層層勾連，最近有三張「夜宴圖」，從權貴的私密餐桌一窺凌駕體制之上的權力生態。由於生態物腐蠹生，才會有黑幫化的政府。
國民黨台北市議員徐巧芯接獲爆料照片，5月某晚在內湖高檔私廚，總統親信洪耀福，及國策顧問、內科園區協會理事長廖全平等英系大將在座，內政部長徐國勇居主位，內湖分局長王炳睿也與會作陪。這家私廚訂位困難，徐巧芯根據爆料質疑是否經營地下匯兌的富商郭哲敏訂位埋單？這張照片，既說明黨政不分，又隱隱透露綠黑好交情。
照片曝光同時，正是刑事局準備搜索郭哲敏洗錢集團。郭嫌事先潛逃出境，卻流出一張暗示政經關係的照片。緊接著，又有人流出第二張夜宴圖，爆料警大校長陳檡文五年前擔任警政委員時，與天道盟角頭林秉文共赴豪宅招待所夜宴，並有傳播妹同行。巧的是，此處會所也是郭哲敏經營。林秉文涉入同一起洗錢案，正交保中，又被拍到疑與英系大老黃承國密會。
陳檡文聲稱夜赴招待所是奉命蒐集統促黨「白狼」張安樂情資，但遭警政署否認。五年前的監視帶流出，警界盛傳與地下匯兌集團被抄有關。內政部長徐國勇重用陳檡文，他指示政風調查，迄無下文。
兩張夜宴圖透露北台最大洗錢集團負責人的政治人脈，若真是郭哲敏主導爆料，形同對蔡政府無聲警告。值得注意的是，私廚夜宴圖裡有三名總統親信。其中洪耀福總綰蔡總統黨政協調，從全台英系椿腳動員，到選舉提名，甚至鏡電視申請執照、董事會糾紛，他都能代表上意行事。他與出身天道盟的黃承國被形容是蔡總統的師爺與護法，正全力投入北市市長輔選，儼然打造黑白共生的首都生態圈。
第三張夜宴圖是民進黨北市長候選人陳時中出席八萬低消的包廂餐宴，被控酒後伸出鹹豬手。陳時中被拍到對北市聯醫松德院區副院長李雅玲摟肩牽手，李雅玲丈夫就在另一邊同行。這張照片讓民眾非常不舒服，質疑有權勢性騷之嫌，但他反嗆是選戰對手惡意抹黑，並稱女方已向他致歉，引來民意撻伐，陳時中才改口向女方致歉。
陳時中稱飯局是「藝文界餐敘」，由紙風車劇團作東，雙方「有些相關活動要配合」。劇團聲稱不用政府經費，但蔡政府上台以來，已被列入重點補助對象；夜宴選在高檔包廂，引人質疑其財源。不過最大爭議在於，劇團主事者目睹陳時中牽摟人妻，卻與競辦同聲指控爆料民代「對醫師人身攻擊」，兒童劇團說起轉移焦點的政治語言毫不生疏。
這張夜宴圖裡，民眾不只看到陳時中「本色」，更目睹民進黨市長候選人及市立醫院高層的特殊權力互動，以及文化團體與執政集團的附隨糾結。挺鹹豬手，因為維護特定利益優先，並不在乎價值毀壞。
這次大選，國家機器淪為輔選工具，體制失去監督制衡功能，也因此這三張夜宴圖是人民觀察民主品質的窗口。在黑白共生的深層秩序裡，蔡英文治國有如利益集團瓜分國家；奢豪夜宴雖有醇酒珍饈，卻流淌著挾權倚勢的腐敗氣味。令人哀傷的是，人民只能透過夜宴圖爆料一窺權力脈絡，蔡政府已是不透光的所在。
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