新聞評論／蔡政府3張「夜宴圖」 飄出民主腐敗味

北市議員徐巧芯質疑內湖分局長王炳睿和民進黨過從甚密，秀出今年5月餐敘照片為證。左二為內政部長徐國勇，左三為民進黨前秘書長洪耀福，在座還有民進黨黨工。（圖：徐巧芯辦公室提供）

台版柬埔寨的詐騙產業鏈曝光，囚禁影片裡，數十名被害者被關押在五坪房間，人疊人不得動彈。蔡政府放任治安敗壞，求職被害者只能靠大鍋煮泡麵的湯水維生，對比總統吹噓經濟20年最好，達官顯貴出入豪奢餐廳及私廚如日常，民主也有地獄與天堂之別。

民進黨 執政，派系利益極大化，白黑金層層勾連，最近有三張「夜宴圖」，從權貴的私密餐桌一窺凌駕體制之上的權力生態。由於生態物腐蠹生，才會有黑幫化的政府。

國民黨台北市議員徐巧芯接獲爆料照片，5月某晚在內湖高檔私廚，總統親信洪耀福，及國策顧問、內科園區協會理事長廖全平等英系大將在座，內政部 長徐國勇居主位，內湖分局長王炳睿也與會作陪。這家私廚訂位困難，徐巧芯根據爆料質疑是否經營地下匯兌的富商郭哲敏訂位埋單？這張照片，既說明黨政不分，又隱隱透露綠黑好交情。

照片曝光同時，正是刑事局準備搜索郭哲敏洗錢集團。郭嫌事先潛逃出境，卻流出一張暗示政經關係的照片。緊接著，又有人流出第二張夜宴圖，爆料警大校長陳檡文五年前擔任警政委員時，與天道盟角頭林秉文共赴豪宅招待所夜宴，並有傳播妹同行。巧的是，此處會所也是郭哲敏經營。林秉文涉入同一起洗錢案，正交保中，又被拍到疑與英系大老黃承國密會。

陳檡文聲稱夜赴招待所是奉命蒐集統促黨「白狼」張安樂情資，但遭警政署否認。五年前的監視帶流出，警界盛傳與地下匯兌集團被抄有關。內政部長徐國勇重用陳檡文，他指示政風調查，迄無下文。

兩張夜宴圖透露北台最大洗錢集團負責人的政治人脈，若真是郭哲敏主導爆料，形同對蔡政府無聲警告。值得注意的是，私廚夜宴圖裡有三名總統親信。其中洪耀福總綰蔡總統黨政協調，從全台英系椿腳動員，到選舉提名，甚至鏡電視申請執照、董事會糾紛，他都能代表上意行事。他與出身天道盟的黃承國被形容是蔡總統的師爺與護法，正全力投入北市市長輔選，儼然打造黑白共生的首都生態圈。

第三張夜宴圖是民進黨北市長候選人陳時中 出席八萬低消的包廂餐宴，被控酒後伸出鹹豬手。陳時中被拍到對北市聯醫松德院區副院長李雅玲摟肩牽手，李雅玲丈夫就在另一邊同行。這張照片讓民眾非常不舒服，質疑有權勢性騷之嫌，但他反嗆是選戰對手惡意抹黑，並稱女方已向他致歉，引來民意撻伐，陳時中才改口向女方致歉。

陳時中稱飯局是「藝文界餐敘」，由紙風車劇團作東，雙方「有些相關活動要配合」。劇團聲稱不用政府經費，但蔡政府上台以來，已被列入重點補助對象；夜宴選在高檔包廂，引人質疑其財源。不過最大爭議在於，劇團主事者目睹陳時中牽摟人妻，卻與競辦同聲指控爆料民代「對醫師人身攻擊」，兒童劇團說起轉移焦點的政治語言毫不生疏。

這張夜宴圖裡，民眾不只看到陳時中「本色」，更目睹民進黨市長候選人及市立醫院高層的特殊權力互動，以及文化團體與執政集團的附隨糾結。挺鹹豬手，因為維護特定利益優先，並不在乎價值毀壞。

這次大選，國家機器淪為輔選工具，體制失去監督制衡功能，也因此這三張夜宴圖是人民觀察民主品質的窗口。在黑白共生的深層秩序裡，蔡英文治國有如利益集團瓜分國家；奢豪夜宴雖有醇酒珍饈，卻流淌著挾權倚勢的腐敗氣味。令人哀傷的是，人民只能透過夜宴圖爆料一窺權力脈絡，蔡政府已是不透光的所在。