決戰北台灣 民進黨打抗中 國民黨批奧步

國民黨12日晚板橋造勢晚會，黨主席朱立倫（前排中）領軍黨籍六都市長候選人合體大團結。（記者葉信菉／攝影）

九合一選戰倒數最後兩周，藍綠12日在雙北大拚場，府院黨對決藍營雙母雞，藍營批蔡英文總統為了政治迫害中華民國、迫害民主，變成「民主奧步黨」；綠營則狂打「抗中牌」，蔡英文總統提到，民進黨 在2018選舉挫敗給中共錯誤訊號，推出一國兩制台灣方案；雙方隔著新店溪隔空較勁意味濃厚。

「決戰北台灣」成為今年選戰勝負關鍵，藍綠皆採取傳統的大型造勢拉抬選情，民眾黨則以巷戰為主。選前之夜，國民黨 將重兵放在台北市、桃園市；民進黨則由蔡總統領軍，重回凱道大造勢；民眾黨主席柯文哲也下達催票動員令，最後關頭將全力加持新竹市、台北市。

民進黨昨晚在凱達格蘭大道舉辦晚會，蔡總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人在台上，分別拉抬雙北市長候選人陳時中、林佳龍等人的聲勢；國民黨由藍營雙母雞新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及黨主席朱立倫，率領六都市長候選人在新北板橋辦聯合造勢。

民進黨昨晚凱道大造勢，民進黨主席蔡英文（中）全力輔選雙北市長候選人。（記者林伯東／攝影）

藍綠雙方隔空交火，朱立倫表示，國民黨最重要任務就是要守護台灣的民主自由，最重要目標是大家能夠有和平安定的未來，希望蔡總統、民進黨不要為了政治，破壞中華民國、民主，傷害和平與未來，不能為了想贏得選舉，用奧步，拜託不要去做民主奧步黨。

朱立倫強調，民進黨掌握、控制媒體，用網軍邪惡力量想贏得選舉，這就是民主的退步。

蔡總統說，2018年選舉挫敗，給中國以為可以對台灣予取予求訊號，不到兩個月就推出一國兩制台灣方案，要台灣低頭。現在有些人更為了選舉，扭曲說民進黨只會抗中保台，還說投給民進黨，就是投給戰爭。

賴清德登台時，也訴諸選戰格局提高，守護台灣民主，一起確保印太地區穩定，這都需要雙北幫忙，「陳時中、林佳龍都有民主DMA，符合這些條件」。蘇貞昌猛批國民黨北市長候選人蔣萬安表示，父親蔣孝嚴是做買辦，收了台商3000萬元(台幣，約96.4萬美元)，要喬出境管制，這樣的人如果兒子當市長，生意會不會愈做愈大？這陣子中國軍機擾台，在這麼艱難的時候，國民黨卻是派代表到對岸去，呼籲大家要為自由奮戰，台灣是民主的台灣。

國民黨主攻綠執政錯誤

今年選戰，決戰北台灣氛圍濃厚。國民黨人士說，選戰重點策略將鎖定北台灣區域聯防，空戰主攻民進黨執政失誤、裂解「抗中保台牌」，讓民眾不會忘記民進黨執政錯誤及雙標等問題。

民進黨鞏固基本盤

民進黨最後兩周選戰衝刺戰略將回歸傳統選戰模式，民進黨人士指出，今年投票 率估計比四年前還低，基本盤的重要性更會被凸顯出來，「穩固基本盤、力求票票入匭」兩大戰略，就是選戰最後一哩路的主軸。

民眾黨催青年票

民眾黨秘書長謝立功則說，民眾黨支持者以年輕人為主，這次選情冷，擔心支持者沒有出來投票，民眾黨選前兩周策略以巷戰為主，希望催出青年票、衝高投票率，拉抬整體選情。