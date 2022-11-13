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衛福部長隔空論病 失公允也失格局

記者 張裕珍

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前身體不適住院，不到半天即掛著點滴針頭到新竹縣密會縣長楊文科，夾帶的政治意涵固然可議，但衛福部長薛瑞元並也不是高的主治醫師，卻評論高虹安有濫用醫療資源嫌疑，這種隔空看病、只透過畫面把脈，對高虹安來說，這位部長的言論，恐怕也有失公允，已經失去該有的格局。

薛瑞元身為衛福部長，在年底選戰中卻擔負著「吃重」角色，上月底被拍到夜奔民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，替前長官即將應戰的市政辯論會「模擬考」，尤其高端疫苗話題在台北市長選戰攻防不斷，食藥署三日即突襲宣布，已召開高端保護效益評估專家會議，認同高端符合疫苗保護效益，處處可見政治鑿痕。

年底新竹市長選戰獲綠營內部高度矚目，薛瑞元看來也開始加入戰局，民進黨猛攻高虹安男友李忠庭擔任立法院公費助理，同時領永齡基金會年薪六百萬元疑為政治獻金。薛日前在立院答詢即稱「不排除再審查」，衛生財團法人運作引發熱議。

薛瑞元昨更毫不迴避評論高虹安住院一事，發言暗指高「身心俱疲」不符住院條件，又批她奔波新竹縣跑行程「不可取」。

此番言論臆測病人病情，還惡意連結有浪費醫療資源之嫌，絲毫不見專業判斷，難怪高虹安競辦「炸鍋」，反嗆要求薛道歉。

依據醫療法第72條規定，醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏。衛福部為醫事人員、醫療機構最高主管機關，薛瑞元並非高虹安的主治醫師，在不了解病況下，不應評斷病人病情，遑論談及是否浪費醫療資源。

高虹安近來身陷話題風暴中心，一舉一動格外受關注，「就醫住院」不諱言引燃選戰最新爆點，但替候選人加分、減分的後座力難控，雖然可以吸引支持者注目同情。而她自己先貼了那張點滴照，就必須承受外界的質疑，但也不須由衛福部長擅自論斷。

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