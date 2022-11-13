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公辦政見會 蔣萬安：台北不能交給讓民受害的人

台灣新聞組／台北13日電
台北市長候選人政見發表會12日登場，全場聚焦陳時中、蔣萬安（圖）與黃珊珊的三方攻防。(記者曾吉松／攝影)
台北市長候選人政見發表會12日登場，全場聚焦陳時中、蔣萬安（圖）與黃珊珊的三方攻防。(記者曾吉松／攝影)

台北市長公辦政見發表會昨天登場，國民黨台北市長候選人蔣萬安主攻民進黨對手陳時中，強調「不能把故鄉交給在疫情中讓人民遭遇困難與傷害，卻始終自我感覺良好的人來治理」；陳時中反嗆蔣萬安政見沒內容，並批無黨籍候選人黃珊珊毫無戰力。黃珊珊不甘示弱說，不能空降「總經理」、不要「實習市長」，呼籲年輕人出來投票。

北市共12名候選人登記參選，全場聚焦藍綠白「三腳督」攻防。黃珊珊上場時細數北市府政績，並強調上任後，明年一定拆除第一殯儀館，至於社子島是台北市發展最晚、但可能會是最先進的區塊；大巨蛋也將在明年完工，只要中央不再卡關，一定爭取國際級經典賽事到台灣比賽。

黃珊珊說，過去8年台北市已告別藍綠，不能再走回頭路，市民們在公司上班不能接受空降總經理；台灣和台北都面臨未來很大的挑戰，選上後能馬上上工，立刻能解決問題，帶領8萬公務員迎接挑戰，沒有時間讓別人來當實習市長。

陳時中表示，蔣萬安提出社會住宅就提到矽谷經驗，卻沒說明具體內容、矽谷私人基金建高房價社宅適用在台北？蔣萬安在衛環委員會多年，卻提北市聯醫要增加500床長照病床，竟不知一家機構最多只能設立200床。

他最驚訝的是蔣萬安節能減碳政策推「深蹲免費搭公車」，雖然國外有類似政策，但重點在推動全民運動，蔣也沒有具體說明如何執行「預約公車」。

陳時中說，黃珊珊一直說自己有即戰力，在北市府擔任副市長的3年，與智商157的柯文哲做事，但無論是都更案件、社會住宅興建，都和當初目標差非常多；如果居住正義很重要，為何柯文哲社宅喊卡時，黃珊珊都沒意見？

蔣萬安上場猛批陳時中說，他愛著台北，希望城市有所改變，但絕對不能把故鄉交給那個在疫情中讓人民遭遇困難與傷害，卻始終自我感覺良好的人來治理，台北要改變，但不是往變壞的方向改變。

蔣萬安指出，台北市民面對疫情的焦慮和憤怒，他感同身受，妻子和九個多月多大孩子被他傳染，二寶發燒到攝氏39度，現在他仍感到愧疚和生氣，政府沒有把人民照顧好，防疫政策荒腔走板，代價是全民受苦。蔣也回擊，陳時中稱市聯醫上限是200張長照病床，因此不能增加至500床，但為了不讓市民苦等長照病床2至3年，就應適度鬆綁法規。

台北市長候選人政見發表會12日登場，全場聚焦陳時中（圖）、蔣萬安與黃珊珊的三方攻...
台北市長候選人政見發表會12日登場，全場聚焦陳時中（圖）、蔣萬安與黃珊珊的三方攻防。(記者曾吉松／攝影)
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台北市長候選人政見發表會12日登場，全場聚焦陳時中、蔣萬安與黃珊珊（圖）的三方攻防。(記者曾吉松／攝影)

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