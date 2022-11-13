薛瑞元指高虹安住院又外出不可取 被批政治打手

民眾黨竹市長候選人高虹安（左）9日由聯電榮譽副董宣明智（中）陪同與竹縣長楊文科會面（右）。民進黨候選人沈慧虹質疑「政治利益交換」；國民黨候選人林耕仁競總表尊重。(記者王淑君／攝影)

新竹市長候選人高虹安日前因「身心俱疲」住院吊點滴，隔日仍請假外出，拜訪新竹縣長楊文科，手上留有靜脈留置針。衛福部長薛瑞元昨天表示，「身心俱疲」若沒有身體上的疾病徵兆，其實休息就好，但高虹安看來也沒休息，還跑去新竹縣來回奔波，「這種行為不可取」。高虹安競辦反駁說，是依醫囑進行，薛瑞元胡亂指控，成為執政黨政治打手，應為言論道歉。

面對高虹安近日被指控的助理費爭議，民眾黨主席柯文哲 昨天早上在高雄市拜票時表示，國家機器動得太厲害。但昨晚聽到薛瑞元對高虹安的評論後，柯文哲不發一語，臉上沒有任何表情。

民眾黨說，高虹安遵照醫囑去打點滴，不是不相干的第三者說了算，這次民進黨 傾全黨之力對付高虹安，連該保持中立的行政部門也公然介入選舉，毫不遮掩的「各司其職」在打新竹選戰。

薛瑞元昨天出席活動，被問及高虹安日前因身心俱疲住院的問題，他說，若不符合住院條件而去住院，就會有濫用醫療資源的嫌疑，高虹安如果「身心俱疲」，身體上沒有疾病徵兆，其實休息就好，但在他看起來，高也沒休息，又跑去新竹縣來回奔波，「作為一個公眾人物，這種行為是不太可取」。

至於台北市長、民眾黨主席柯文哲稱是他幫高虹安看病，是否會涉及跨院看病等問題？薛瑞元說，「柯市長講話，大概可以打折啦」。

高虹安競選辦公室發言人徐千晴說， 高虹安因身體不適至醫院就診，在醫師建議下住院休養，但因有重要行程請假外出，結束後再回醫院。

徐千晴表示，薛瑞元身為衛福部長，在不知詳情下，胡亂發言指控濫用醫療資源，指控的不僅是高虹安，更是不尊重主治醫師的醫療判斷。

徐千晴反問薛瑞元，媒體人周玉蔻先前確診居家隔離時，要求醫療團隊到府為她一人PCR檢測 ，「這樣的行為可取嗎？」