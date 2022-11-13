我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

薛瑞元指高虹安住院又外出不可取 被批政治打手

台灣新聞組／台北13日電
民眾黨竹市長候選人高虹安（左）9日由聯電榮譽副董宣明智（中）陪同與竹縣長楊文科會面（右）。民進黨候選人沈慧虹質疑「政治利益交換」；國民黨候選人林耕仁競總表尊重。(記者王淑君／攝影)
民眾黨竹市長候選人高虹安（左）9日由聯電榮譽副董宣明智（中）陪同與竹縣長楊文科會面（右）。民進黨候選人沈慧虹質疑「政治利益交換」；國民黨候選人林耕仁競總表尊重。(記者王淑君／攝影)

新竹市長候選人高虹安日前因「身心俱疲」住院吊點滴，隔日仍請假外出，拜訪新竹縣長楊文科，手上留有靜脈留置針。衛福部長薛瑞元昨天表示，「身心俱疲」若沒有身體上的疾病徵兆，其實休息就好，但高虹安看來也沒休息，還跑去新竹縣來回奔波，「這種行為不可取」。高虹安競辦反駁說，是依醫囑進行，薛瑞元胡亂指控，成為執政黨政治打手，應為言論道歉。

面對高虹安近日被指控的助理費爭議，民眾黨主席柯文哲昨天早上在高雄市拜票時表示，國家機器動得太厲害。但昨晚聽到薛瑞元對高虹安的評論後，柯文哲不發一語，臉上沒有任何表情。

民眾黨說，高虹安遵照醫囑去打點滴，不是不相干的第三者說了算，這次民進黨傾全黨之力對付高虹安，連該保持中立的行政部門也公然介入選舉，毫不遮掩的「各司其職」在打新竹選戰。

薛瑞元昨天出席活動，被問及高虹安日前因身心俱疲住院的問題，他說，若不符合住院條件而去住院，就會有濫用醫療資源的嫌疑，高虹安如果「身心俱疲」，身體上沒有疾病徵兆，其實休息就好，但在他看起來，高也沒休息，又跑去新竹縣來回奔波，「作為一個公眾人物，這種行為是不太可取」。

至於台北市長、民眾黨主席柯文哲稱是他幫高虹安看病，是否會涉及跨院看病等問題？薛瑞元說，「柯市長講話，大概可以打折啦」。

高虹安競選辦公室發言人徐千晴說， 高虹安因身體不適至醫院就診，在醫師建議下住院休養，但因有重要行程請假外出，結束後再回醫院。

徐千晴表示，薛瑞元身為衛福部長，在不知詳情下，胡亂發言指控濫用醫療資源，指控的不僅是高虹安，更是不尊重主治醫師的醫療判斷。

徐千晴反問薛瑞元，媒體人周玉蔻先前確診居家隔離時，要求醫療團隊到府為她一人PCR檢測，「這樣的行為可取嗎？」

柯文哲 檢測 民進黨

上一則

新聞評論／蔡政府3張「夜宴圖」 飄出民主腐敗味

下一則

國民黨6都選將合體喊「六六大勝」 轟綠黑金

延伸閱讀

竹市長選情聯合報民調 高虹安30％ 沈慧虹28％ 林耕仁19％

竹市長選情聯合報民調 高虹安30％ 沈慧虹28％ 林耕仁19％
柯建銘要求「引咎辭職」 高虹安他嗆「為沈先判」

柯建銘要求「引咎辭職」 高虹安他嗆「為沈先判」
笑死 民進黨要反選舉奧步 綠能你不能

笑死 民進黨要反選舉奧步 綠能你不能
被控圖利高端 衛福部長嗆告立委 不排除查永齡

被控圖利高端 衛福部長嗆告立委 不排除查永齡

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
台版柬埔寨詐團涉虐死三人，主嫌陳樺韋（中）落網，被檢依殺人等罪聲押禁見。（記者王長鼎／翻攝）

虐死3「豬仔」 台版柬埔寨主嫌落網時嚇哭求饒

2022-11-05 20:24
新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而羞辱並報警，引發民眾不滿。（本報資料照片）

唐氏兒買鹽酥雞忘帶錢 老闆報警「管他什麼症」被罵爆

2022-11-06 01:57
台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
距離舞台不到百公尺的輪胎行前出現手槍。圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」

台總統蔡英文赴桃園替候選人站台 造勢現場驚見槍支

2022-11-10 10:08
台北市議員徐巧芯接受電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑訪問，談陳時中的牽手風波。(圖摘自直播)

新聞評論／鹹豬手疑雲 背後權權相護更讓人心驚

2022-11-09 02:29

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票