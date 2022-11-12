藍反控綠「奧步黨」 朱立倫：執政沒半步

國民黨11日舉行記者會表示，民進黨選舉奧步多，應改名為「奧步黨」。（圖：國民黨提供）

民進黨 前天公布藍營「選舉十大奧步」」（奧步為台語，爛招之意），國民黨 昨反控民進黨「雙十一奧步」，地方、中央各有十一個奧步，包括發黑函、假街訪、政院大撒芭樂票、蔡英文 總統稱選舉結果影響國際看法等，直指民進黨應改名「奧步黨」。

國民黨主席朱立倫11日到台中，為青年議員候選人楊大鋐等人加油打氣。朱立倫也批，民進黨就是「執政沒半步，選舉全奧步」，以桃園為例，民進黨每天想各種奧步對付張善政、在台北對付蔣萬安，相信連盧秀燕都要擔心奧步，民進黨要靠奧步最後來翻盤，呼籲全體民眾反奧步。

民進黨發言人林靜儀說，國民黨引用錯假訊息，意圖誤導大眾視聽，「國民黨本身就是奧步產生器」；民進黨精準命中國民黨各種奧步，提醒民眾若發現相關不法情事，可蒐證後向民進黨公職或臉書、社群平台檢舉。

國民黨昨列舉，民進黨從中央到地方共22個選舉奧步，加碼反將一軍。國民黨文傳會副主委林家興說，地方十一奧步例如「直通競辦」，台北市長候選人陳時中競辦聯絡側翼造謠、「代弟出征」桃園市長候選人鄭運鵬親哥經營側翼粉專轉假消息、「錯假消息」台中市長候選人蔡其昌違法假民調等。

中央則有「國家機器動起來」檢調司法查稅、「違憲濫權」確診投票無規畫，中選會、衛福部互踢皮球、「違反行政中立」中選會主委李進勇參加基隆選舉造勢活動、「黑手伸媒體」國家通訊傳播委員會（NCC）護航特定媒體當政黨打手、「芭樂大撒幣」行政院大撒幣補助芭樂票政見、「誤導國際」蔡英文總統說選舉結果影響國際看台灣等。