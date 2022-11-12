我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

藍反控綠「奧步黨」 朱立倫：執政沒半步

記者程遠述、蔡晉宇／台北12日電
國民黨11日舉行記者會表示，民進黨選舉奧步多，應改名為「奧步黨」。（圖：國民黨提供）
國民黨11日舉行記者會表示，民進黨選舉奧步多，應改名為「奧步黨」。（圖：國民黨提供）

民進黨前天公布藍營「選舉十大奧步」」（奧步為台語，爛招之意），國民黨昨反控民進黨「雙十一奧步」，地方、中央各有十一個奧步，包括發黑函、假街訪、政院大撒芭樂票、蔡英文總統稱選舉結果影響國際看法等，直指民進黨應改名「奧步黨」。

國民黨主席朱立倫11日到台中，為青年議員候選人楊大鋐等人加油打氣。朱立倫也批，民進黨就是「執政沒半步，選舉全奧步」，以桃園為例，民進黨每天想各種奧步對付張善政、在台北對付蔣萬安，相信連盧秀燕都要擔心奧步，民進黨要靠奧步最後來翻盤，呼籲全體民眾反奧步。

民進黨發言人林靜儀說，國民黨引用錯假訊息，意圖誤導大眾視聽，「國民黨本身就是奧步產生器」；民進黨精準命中國民黨各種奧步，提醒民眾若發現相關不法情事，可蒐證後向民進黨公職或臉書、社群平台檢舉。

國民黨昨列舉，民進黨從中央到地方共22個選舉奧步，加碼反將一軍。國民黨文傳會副主委林家興說，地方十一奧步例如「直通競辦」，台北市長候選人陳時中競辦聯絡側翼造謠、「代弟出征」桃園市長候選人鄭運鵬親哥經營側翼粉專轉假消息、「錯假消息」台中市長候選人蔡其昌違法假民調等。

中央則有「國家機器動起來」檢調司法查稅、「違憲濫權」確診投票無規畫，中選會、衛福部互踢皮球、「違反行政中立」中選會主委李進勇參加基隆選舉造勢活動、「黑手伸媒體」國家通訊傳播委員會（NCC）護航特定媒體當政黨打手、「芭樂大撒幣」行政院大撒幣補助芭樂票政見、「誤導國際」蔡英文總統說選舉結果影響國際看台灣等。

民進黨 國民黨 蔡英文

上一則

「你不自清我來告」徐巧芯再咬無良公關 補告阿中競辦

下一則

北市棄保發酵？黃珊珊貼孫運璿合照 陳時中酸搶深藍票

延伸閱讀

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤
台南2地遭掃射88槍 綠將競選總部挨轟

台南2地遭掃射88槍 綠將競選總部挨轟
祁凱立：台灣選舉 國民黨勝算大

祁凱立：台灣選舉 國民黨勝算大
綠揭選舉10大奧步 藍：做賊喊抓賊

綠揭選舉10大奧步 藍：做賊喊抓賊

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
台版柬埔寨詐團涉虐死三人，主嫌陳樺韋（中）落網，被檢依殺人等罪聲押禁見。（記者王長鼎／翻攝）

虐死3「豬仔」 台版柬埔寨主嫌落網時嚇哭求饒

2022-11-05 20:24
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。（取材自曾煜閎臉書）

台灣志願兵戰死烏克蘭 遭爆欠債百萬 網友：不要汙名化

2022-11-05 07:18

超人氣

更多 >
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃