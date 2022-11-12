新聞眼／竹市藍白棄保發酵 「雙虹」之爭成形

民眾黨籍新竹市長候選人高虹安。（本報資料照片）

本報系聯合報新竹市長選舉最新民調 ，民眾黨高虹安微幅領先，民進黨 沈慧虹緊追在後，國民黨 林耕仁從7月支持度第一跌至第三，藍白棄保發酵，讓「雙虹」之爭態勢成形。選戰倒數兩周，「反綠」情結凝聚對上延續城市「光榮感」，投票率將是「風城大亂鬥」最後勝負關鍵。

新竹市組織基本盤藍大於綠，隨外來人口成長加上竹科產業壯大，沖淡藍綠政治色彩。2020年大選，工研院工程師出身的時代力量高鈺婷首度參選斬獲七萬票，民眾黨在竹市也囊括15.3%政黨票，高居全國之冠，都成第三勢力拓展利基。

民眾黨高虹安年輕、科技女力形象頗受東區、竹科選民青睞，加上頻挖藍營牆角，相繼和國民黨台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科合體，還有前市長許明財、前議長謝文進樁腳系統暗助，支持度與看好度一路攀升。

選戰開始，「雙虹」攻防不斷，高虹安連月遭論文涉抄與資策會兼職等質疑仍無損，反因民進黨「全黨打一人」，聲勢被愈打愈旺，上周起藍營接手，綠營也猛攻助理費「小金庫」爭議，但民調支持度未見明顯震盪，後續待觀察。

高虹安聲量雖高，但「戰學歷」、嗆藍營對手「當選機率極低」等自負發言，也惹來負面觀感；高團隊善於空戰，陸戰實力不比藍綠兩大黨，面對藍綠掃街、大咖助講拉抬攻勢綿密，如何讓「空氣變選票」將是最大考驗。

沈慧虹副市長出身，一度因前市長林智堅論文門、棒球門爭議民調震盪，隨時間淡去，靠勤跑米粉場、叫陣高虹安打出知名度，民調呈穩定上升趨勢；民進黨善於選舉，透過空陸戰替沈催出民進黨基本盤，持續穩住三腳督局面。

擁有六屆議員資歷的林耕仁，在這場「風城大亂鬥」中逐漸遭邊緣，近期一度靠著「核彈級爆料」緊咬高虹安助理費爭議，聲勢竄高，卻因突然收手再度陷入困境。本報兩次民調顯示林支持度「開高走低」，多達三成藍營支持者投入高虹安懷抱。

今年「風城」百里侯之爭，藍綠白幾經纏鬥、棄保拉扯，暫時呈現「雙虹」領先局面。但選戰變化莫測，林耕仁擁有對手難以匹敵的在地優勢，韓家軍助拳若能成功發揮，選戰關頭催出隱性支持者，仍可能翻轉新竹選情。