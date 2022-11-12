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竹市長選情聯合報民調 高虹安30％ 沈慧虹28％ 林耕仁19％

台灣新聞組／台北12日電
新竹市長選戰六人角逐，藍綠白三方爭霸。
新竹市長選戰六人角逐，藍綠白三方爭霸。

本報系聯合報新竹市最新選情調查發現，高虹安和沈慧虹的支持度同步上揚，高虹安以三成支持度和沈慧虹的二成八勢均力敵，屬意林耕仁的比率降為一成九。勝選聲勢上，三成二選民看好高虹安勝選，比沈慧虹略多五個百分點。

高虹安說，民調都會參考，會堅定到底；民進黨沈慧虹表示，長期趨勢來看進步幅度大，有信心繼續成長。國民黨林耕仁陣營回應，民調都會參考，最後兩周全力衝刺。

雙虹支持度同步走揚 林支持度降

新竹市長選戰六人角逐，藍綠白三方爭霸。7月下旬的調查，國民黨林耕仁當時獲得二成六選民支持，二成五力挺民眾黨高虹安，二成一屬意民進黨沈慧虹，三人支持度相當。

選前兩周，高虹安本次調查的支持度增加到三成，沈慧虹也同步上揚到二成八，雙方平分秋色，差距在誤差範圍內；林耕仁支持度則由二成六降為一成九；觀望選民則由二成八減少到二成三。

新竹市長選情 資料來源／聯合報系民意調查中心
新竹市長選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

交叉分析發現，高虹安在男性選民的支持度由7月底的三成增加到三成四；沈慧虹在女性選民的支持度則由二成上升到二成八；林耕仁在男性和女性選民中所獲支持則都低於二成。

從年齡差異來看，高虹安在40到59歲選民的支持度成長最多，由二成九上升到三成五；沈慧虹在40歲以下選民的支持度由二成增加到三成，進逼高虹安的三成四；60歲以上選民中，二成六挺林，二成五擁沈，明顯領先高虹安。

新竹市長選舉支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心
新竹市長選舉支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心

綠基本盤歸隊 藍選民挺高比率升

從政黨傾向來看，藍營選民挺林耕仁的比率由7月的六成二降至目前的五成八，擁護高虹安者則由二成上升到三成；綠營選民支持沈慧虹的比率由六成上升至七成七，基本盤逐漸歸隊；中立選民中，高虹安仍略勝一籌，支持度由二成三增加到二成八，領先沈慧虹的二成和林耕仁的一成一。評估新竹市的選情，看好高虹安最有機會入主市府的選民由一成九上升到三成二，認為沈慧虹勝算較高者也由一成九增加到二成七，林耕仁當選聲勢則由二成六降到一成二。

三位候選人中，選民最不希望看到的市長當選人以沈慧虹比率最高，占二成九；高虹安居次，占二成六；一成二不想林耕仁當選。

觀察棄保影響，如果投票日前原本支持的候選人當選希望不大，已有支持對象的選民中，有七成九表示仍會支持原本的候選人，一成七考慮改投他人。從棄保可能流向來看，林耕仁支持者有一成四可能轉投高虹安，比率高於沈慧虹的百分之五；若高虹安和沈慧虹面臨棄保，分別有一成四及一成可能轉向林耕仁。

針對林耕仁碩士論文涉抄襲爭議，三成七選民認為是抹黑，一成八相信有抄襲；高虹安的博士論文爭議，四成六選民認為是抹黑，一成九相信有抄襲；前市長林智堅的碩士論文，有五成九選民相信有抄襲，一成七認為是抹黑。

調查於8日至10日進行，成功訪問1078位設籍新竹市成年民眾，另有224人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內，經費來源為聯合報。

民調 國民黨 民進黨

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