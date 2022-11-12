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期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

國民黨板橋六都合體 民進黨凱道號召辣台派

記者蔡晉宇、李定宇、程遠述／台北12日電

選戰倒數2周，藍綠今晚雙北互相造勢大拚場。民進黨在凱達格蘭大道舉辦晚會，拉抬雙北候選人陳時中、林佳龍選情，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都會到場站台；國民黨主席朱立倫則率6都市長候選人在新北板橋舉辦聯合造勢，這也是新北市長侯友宜請假後，首場大型造勢活動。

國民黨今晚在板橋第一運動場舉行「66大勝聯合造勢」，藍綠是否相隔淡水河大拚場？侯友宜昨說，他這次選舉主軸是好好做事，帶來健康快樂有希望的未來城市，國民黨6都合體大造勢將會非常開心快樂，帶給6都新希望。

國民黨人士表示，比起民進黨爭議纏身，國民黨6都候選人專業、形象較好，除了陸戰造勢，國民黨也鎖定空戰與區域連線，各區議題戰的外溢效應證實有效，預料會成為決勝關鍵。

民進黨則在凱道大造勢，蔡英文總統號召「辣台派」參與，她已預告今晚將發表重要談話。蔡也透過臉書表示，從2016年、2020年，到去年四大公投，每一次台灣最關鍵的時刻，大家都聚集在凱道守護台灣；年底選舉不只是地方選舉，而是關乎台灣執政方向、台灣未來的發展及民主。副總統賴清德也在臉書發文，為了守護民主、支持進步，這次再相約在凱道。

民進黨造勢晚會也邀請高雄市長陳其邁北上助講，這是陳其邁拚連任以來，首度北上站台。

民眾黨今起從高雄展開全台掃街活動，黨主席柯文哲將1天1縣市陪同黨籍候選人拜票，一路從南往北挺進。

國民黨 民進黨 賴清德

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