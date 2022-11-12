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「你不自清我來告」徐巧芯再咬無良公關 補告阿中競辦

台灣新聞組╱台北12日電
親綠粉專「無良公關公司」誣指藍營偷拍案延燒，國民黨台北市議員徐巧芯質疑粉專與民進黨台北市長候選人陳時中是共犯。(本報資料照片)
親綠粉專「無良公關公司」誣指藍營偷拍案延燒，國民黨台北市議員徐巧芯質疑粉專與民進黨台北市長候選人陳時中是共犯。(本報資料照片)

親綠粉專「無良公關公司」誣指藍營偷拍案延燒，國民黨台北市議員徐巧芯質疑粉專與民進黨台北市長候選人陳時中是共犯。行政院長蘇貞昌昨說，若有人自導自演都要負責；徐巧芯昨再曝4張綠營側翼LINE對話，並親自到警局「補提告」陳時中競辦與「無良公關」討論之不知姓名之人。

本報系聯合報報導，蘇貞昌昨說，這個事情已有說明，有人自導自演，都要自己負責。陳時中表示，該事與競總無關，有人硬要做這樣的連結，大可不必，可以休矣。

徐巧芯指出，堂堂一個行政院長只敢說「有人」，不就是想要用影射的方式逃避法律責任？這種人一點guts(擔當)都沒有，以後要怎麼抗中保台？陳時中叫她停手，她偏不要停，她昨已到警局補提告「阿中競辦與無良討論之不知姓名之人」。

台北中國時報報導，徐巧芯指出，她長久以來想把側翼抓出來，這次看到機會立刻衝去警察局，不惜花律師費，要側翼一個個站在面前，想要知道側翼平常在做什麼工作，為何每天在臉書造謠？

徐巧芯說，她現在告4個人，一定找得到人，另外還有30個人。她強調每一個都要告，有留言的一個都別想跑，每一個都要出來，大家聊一聊，「我們就在法院辦側翼同樂會」。

「無良公關」事件爆發至今，陳時中陣營仍切割側翼，徐巧芯昨再曝4張綠營側翼LINE對話反擊，截圖顯示，群組內有人提到「低卡那個也是截圖臉書某則貼文，但我找不到那個人」。無良公關聲稱「我已經有跟競辦取得聯繫」、「抱歉讓大家擔心了」，有人問說「哪邊的競辦？」旁人提醒「這邊不要多說」。

徐巧芯提告理由是無良公關散布黑函出事後，在社團主動表示自己向競辦報告、與競辦取得聯繫、競辦要求關閉，合理認為陳的競辦是共犯或是幕後主使。徐巧芯說，「陳時中不願意提告自清，我來告！蘇貞昌想知道是誰幹的，我來查！」

議員徐巧芯親自「補提告」陳時中競辦與「無良公關」討論之不知姓名之人。(取材自臉書...
議員徐巧芯親自「補提告」陳時中競辦與「無良公關」討論之不知姓名之人。(取材自臉書)

陳時中 臉書 LINE

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