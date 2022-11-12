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期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

觀察站／棄保恐成首都市長隱形戰場

記者 楊正海、鍾維軒、陳洛薇

國民黨台北市長候選人蔣萬安請辭立委，全力催出藍軍選票；無黨籍候選人黃珊珊為防棄保發酵，昨貼出與行政院前院長孫運璿的合照，被視為搶攻深藍票；府院黨大軍12日晚在凱道大造勢，全力拉抬民進黨候選人陳時中。基本盤攻防、棄保大戰恐成最後階段首都市長的「隱形戰場」。

請辭效應逐漸浮上檯面，蔣萬安11日宣布請辭立委，但同樣參選縣市長的國民黨立委許淑華、林為洲未跟進。國民黨主席朱立倫說，許也會用具體行動表示決心，被解讀暗示許將跟進請辭立委；但許昨明確表示，各地民情有異，選情狀況不同，她不會請辭立委。

藍綠白隔空交鋒之餘，蔣萬安與陳時中11日晚首場短兵相接，兩人一前一後出席醫檢師的防疫感恩餐會，雖然王不見王，卻是人氣大考驗。

陳時中昨晚大約6時35分到場，蔡英文總統特地到場助攻。蔡總統表示，過去陳時中坐鎮指揮中心，讓台灣度過嚴苛考驗，醫檢師更能感同身受。在主持人和蔡總統鼓動下，現場也出現熱絡回應。

陳時中前腳離場，蔣萬安隨後才入場。醫檢師感恩餐會看似陳時中主場，但主持人一介紹蔣萬安登場，現場即響起掌聲和尖叫聲，還有幾桌小聲喊「凍蒜」，台下醫檢師也紛紛拿起手機拍照，蔣萬安逐桌致意時，不少年輕人搶著合照握手，也有人高喊「市長好」。

台北市選戰進入最後衝刺關頭，陳時中請出府院黨大咖背書，黃珊珊有台北市長柯文哲加持，蔣萬安妻子石舫亘下周將帶著還在肚子裡的三寶向市民拜票。藍綠白都有「輔選王牌」，各出奇招。

陳時中 國民黨 手機

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