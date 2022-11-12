北市棄保發酵？黃珊珊貼孫運璿合照 陳時中酸搶深藍票

無黨籍台北市長候選人黃珊珊(左)11日在臉書貼出昔日合照，表示她最欣賞的政治人物就是行政院前院長孫運璿(右)。(取材自臉書)

選戰倒數兩周，首都棄保戰火延燒。無黨候選人黃珊珊昨提及最欣賞的政治人物就是行政院前院長孫運璿，民進黨 對手陳時中 直指黃「有搶深藍選票的意味」；黃珊珊昨駁斥，執行力難道還分顏色？國民黨候選人蔣萬安說，孫運璿對台灣的貢獻不分黨派。

黃珊珊昨在臉書貼出過去孫運璿和她的合照，表示她最欣賞孫運璿，在台灣經濟起飛的日子，他是台灣國家發展最大的推手與執行者，如果沒有中風，他應該會是最佳的總統人選。

黃珊珊重提孫運璿，被視為挖藍營選票。陳時中說，孫運璿是大部分人認為非常適任的行政院長，「黃珊珊對他的崇拜不足為奇，也有搶深藍選票的意味」。蔣萬安昨說，孫運璿對於台灣的建設、這片土地的貢獻都有目共睹，也希望未來台北市的治理，也能夠持續秉持孫運璿的精神和理念。

黃珊珊表示，那時她是市議員，還不到30歲，孫運璿坐在輪椅上對她說，從政很辛苦，期待要站在百姓這邊幫人民發聲，她也當成自己從政最重要的座右銘；工程師的理性頭腦加上以民為本的人文關懷，「孫運璿是我心中永遠的行政院長」。

對於無黨籍台北市長候選人黃珊珊貼出與行政院前院長孫運璿合照，民進黨候選人陳時中(圖)11日直指黃搶深藍選票。(記者林俊良／攝影)

親民黨主席宋楚瑜昔日文膽吳崑玉提醒，黃珊珊要遠離台北市長柯文哲 ，因為藍的不一定會投給她，綠的一定不會投給她，「柯文哲是黃珊珊最大破口」。黃珊珊昨駁斥，她不認同任何人是破口，選舉是她在選，候選人就是她，未來四年、八年做事的人都是她。

綠營一方面要激化藍白矛盾，一方面則由蔡英文總統領軍輔選陳時中，全力破除「棄陳保黃」耳語。民進黨副秘書長林鶴明說，「柯文哲每天罵民進黨，還說他是民進黨的噩夢，請問哪個綠營的會投下去？」柯文哲的仇恨值，某種程度根本遠勝所謂陳時中的仇恨值，想操作棄保，卻搞不懂綠營支持者的心。

藍營操盤人士指出，綠營選票逐漸回流陳時中後，黃珊珊的支持者目前「藍大於綠」，部分藍營支持者雖尚未完全回流蔣萬安，但這場三腳督勢均力敵，恐怕誰都沒能力操作棄保。

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