黑白集／摟肩不愧疚 無良再撒謊

陳時中 被爆出上月奢宴後和人妻摟肩牽手的照片。有否「鹹豬手」疑雲，陳時中原本好好說明即可，他卻反咬爆料者不當影射是失德，說「愧疚大可不必」。隨後，親綠粉專「無良公關」竟偽造簽名文件，稱該爆料是蔣萬安、徐巧芯等人指使。因偽造手法拙劣，西洋鏡一下子就被拆穿，讓陳時中愈發臉上無光。

陳時中遭狗仔跟監多時，屢被爆料各種違規，他卻毫不收斂。摟肩照正是周刊採訪後未用的資料，被外流給議員徐巧芯；多張連續照片，顯示出陳時中的慣常舉止。奇特的是，被摟肩的女士之夫亦在場，陳時中似不以為意。民進黨 一向高倡女權，對於這個場景也一片噤聲。更怪的是，事發後，竟是被摟肩的女醫師先打電話向陳時中「致歉」，彷彿她有錯在先。

衛福部先前的諸多緋聞 及外遇風波，讓外界質疑該部風氣墮落；再加上這樁，更讓人徹底無言。墮落是一種核反應，第一時間沒喊停，它就會不斷撞擊裂解。於是，側翼「無良公關」偽造簽名文件，指控此事是藍營所指使，漫天大謊就編出來了。這不僅是無良，還是無腦，人家不早說過照片是周刊外流的嗎？

我們其實不想一直把批評矛頭對著陳時中。但是，豪奢宴、摟肩、違規、造假這種事，能裝作看不見嗎？對一個道德意志薄弱者，你能如何？