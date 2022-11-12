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綠子彈執政？蘇貞昌：台灣不是柬埔寨

記者林縉明、周宗禎、邵心杰╱綜合12日電

台灣新聞組╱綜合12日電

台灣近來槍案頻傳，台南前天更遭歹徒8分鐘持衝鋒槍連開88槍。國民黨立委賴士葆昨質疑，難道是因為選舉期間，蔡英文總統、行政院長到處輔選，所以出現「治安假期」？蘇貞昌說，台灣沒有治安假期，誰敢挑戰法紀絕對依法嚴懲，且台灣更不是柬埔寨。

蘇貞昌昨赴立法院總質詢，賴士葆表示，最近半年發生8起槍擊案，高雄開了15槍，台南日前又開了88槍，桃園也發生台版柬埔寨案，綠營執政都變成「慶記(子彈)保證」，難道因為現在是選舉期間，蔡總統跟行政院長到處輔選，所以治安擺爛、有治安假期？

賴士葆更進一步質疑，台北市偵查隊長被爆賭博，兩天內徹查完畢拔官懲處；但警大校長陳檡文與黑道出入招待所的案件，卻事隔多日還沒有處理，外傳陳檡文是內政部長徐國勇的人，所以才動不了嗎？

蘇貞昌回應，說警察是誰的人不正確，稱他動不了更不正確，警大校長案因時間較久遠，相關說法不清，徐國勇已經下令徹查，等待調查結果出來後，該怎麼處理就怎麼處理。

針對治安敗壞是因「治安假期」，蘇貞昌反駁，「台灣沒有治安假期」；且「台灣不是柬埔寨」，台灣每一案都破，每一案都抓到，都移送法辦收押，台灣誰敢挑戰法紀，絕對依法嚴懲。

台南連開88槍的囂張行徑震驚政壇，檢警昨拘提一名接應的郭姓嫌犯到案，檢方聲請羈押，諭令台幣2萬元(約632美元)交保。專案小組指出，歹徒在選戰倒數開槍，企圖引發社會震撼，顯然經過縝密計畫，包括中途換車或要多少人接應都事先安排演練，正全力追緝槍手與幕後唆使者。

台南市警局長方仰寧昨午指出，經比對監視畫面及通聯紀錄，目前鎖定一名有重大刑案前科的特定對象循線追緝，因歹徒刻意躲避監視器，「且至少拆卸更換兩次車牌製造斷點」，要花更多時間心力追查。

警察 國民黨 蔡英文

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