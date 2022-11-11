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林耕仁韓國瑜楊文科同台 高喊藍營團結

台灣新聞組／新竹11日電
國民黨新竹市議長許修睿（左二）10日晚舉行競選總部成立大會，高雄市前市長韓國瑜（中）與新竹縣長楊文科（右一）與市長候選人林耕仁（右二）同台。(記者張裕珍／攝影)
國民黨新竹市議長許修睿（左二）10日晚舉行競選總部成立大會，高雄市前市長韓國瑜（中）與新竹縣長楊文科（右一）與市長候選人林耕仁（右二）同台。(記者張裕珍／攝影)

民眾黨新竹市長候選人高虹安前天密會國民黨新竹縣長楊文科，觸動「藍白合」敏感神經，隔一天，國民黨新竹市長候選人林耕仁與楊文科、高雄市前市長韓國瑜合體，楊高呼「藍軍一定要大團結」，韓也高喊「市長林耕仁，新竹無苦人」。

國民黨主席朱立倫昨說，楊文科已經講得很清楚，全黨都支持林耕仁；民進黨立法院黨團總召柯建銘則揶揄，「不用這麼勉強操作棄保」。

國民黨籍新竹市議長許修睿昨舉辦競總成立大會，韓國瑜一周內二度到竹市輔選，媒體追問前一天高虹安與楊文科密會，韓僅回應「謝謝」。上台助講時，韓說，今年新竹市長選舉變成全台關注焦點，真的不可思議，他提醒林耕仁一定要做到「市長林耕仁、新竹無苦人」，府會要攜手合作。

許修睿親自致電，邀請楊文科到場輔選。楊致詞表示，「藍軍一定要大團結」，現在正是發展的關鍵時刻，新竹市要選出「好的市長林耕仁、好的議長許修睿」，才能讓家鄉愈來愈好。

活動後，林耕仁特地和楊文科手拉手合照，對於「楊高會」，林說，楊是好客的人，高來訪，新竹縣府是接待客人，藍軍唯一支持的新竹市長是林耕仁，「新竹縣市要合作」的默契到現在始終不變，藍軍會攜手加油。

許修睿說，藍白合純屬臆測，每次只要有縣市首長來幫林耕仁站台，高虹安就一定要過去蹭一下，造成藍軍錯亂。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨說，前市長林智堅提出大新竹合併升格，因民眾黨主席柯文哲、高虹安與楊文科反對而胎死腹中，如今高態度急轉彎，讓人懷疑是為轉移焦點的政治動作。

高辦表示，楊高會主軸並非針對「大新竹合併」，主要是關心新竹縣市未來在縣政、市政議題上，有效交流合作的溝通模式，並討論是否有機會成立類似「雙北合作交流平台」的「新竹縣市政府整合溝通平台」。

國民黨 韓國瑜 民進黨

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