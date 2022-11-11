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笑死 民進黨要反選舉奧步 綠能你不能

記者 蔡晉宇

民進黨10日公布十大選舉奧步，令人瞠目結舌，因為從近年網軍、側翼肆虐，或衛福部長薛瑞元夜奔民進黨台北市長候選人陳時中競總，似乎正為十大奧步做出「最好示範」，只是「綠能，你不能」。

民進黨防奧步第一招是「反抹黑」，似乎忘記去年疫情爆發，綠營陸續出現「萬華是疫情破口」、「全國陪雙北坐牢」等謬論；「行政不中立」則是民進黨近年寫照，薛瑞元、指揮官王必勝多次護航陳時中，民進黨基隆市長候選人蔡適應舉辦活動，中選會主委李進勇毫不避諱出席。類似奧步，族繁不及備載。

事實上，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌早已習慣在官邸喬黨務，黨政不分早是常態，輔選期間更是搭乘空軍一號全台跑透透，「蔡總統、蔡主席，早已經分不清」。

蔡總統國慶演說中才說要強化台灣民主韌性，但執政黨對「十大奧步」如數家珍，蔡英文上周在民進黨中常會呼籲「反黑金」時，被網友調侃是在說自己嗎？如今黨中央再稱對手操作網軍、假訊息，再次淪為時空錯亂笑柄。

內政部臉書小編，曾以網路流行用語「笑死」諷刺在大陸的台灣藝人；若要比照內政部照樣造句，最佳範例將是「笑死，民進黨說要反選舉奧步」。

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