跟辭立委？民進黨帶職參選7人：不跟進

九合一大選投票日倒數15天，法定競選活動今天起跑，國民黨 台北市長候選人蔣萬安昨宣布請辭立委，朝野其他11位帶職參選立委皆未跟進。時代力量呼籲其他11位帶職參選立委都應盡速辭職，避免因選務影響法案品質，此外，參選同時卻仍領取立院薪資與國庫經費，是極不合理的現象。

民進黨 這次提名 鄭運鵬、蔡其昌、蔡適應、黃秀芳、劉建國、周春米、劉櫂豪等七位立委參選縣市長，民進黨秘書長林錫耀定調，黨內很早就有共識，固然請辭立委是一種選舉策略，不過與其採取這樣手段，不如打正規戰，好好爭取民眾認同，因此均不會請辭。

林錫耀分析，蔣萬安辭立委代表台北市長選情渾沌不明，加上近日正逢林耕仁砲打高虹安事件發酵，對民眾黨是一記重擊，蔣萬安辭立委可將脆弱的民眾黨支持者拉過去。由於民眾黨、國民黨的票源重疊性高，蔣萬安辭立委後，壓力最大的會是黃珊珊，研判或許民眾黨陣營之後還會有進一步反應。

民進黨立委、台中市長候選人蔡其昌說，候選人有自己節奏，都尊重；桃園市長候選人鄭運鵬說，如果蔣萬安要宣示決心，應第一天參選就辭職，不理解剩兩周宣布，除了選戰新聞多一則，與決心有什麼關係？他的決心就是用最大誠意、政績說服市民繼續讓桃園光榮、起飛八年，這就是他展現決心方式。

民進黨基隆市長候選人蔡適應說，不論他在哪一個位子都會做好工作，即便參選市長，還是要把立委職務當重要的事情。