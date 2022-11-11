親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

年底選戰倒數15天，台灣民意基金會昨天公布最新民調 ，台北市長候選人好感度排行榜，無黨籍黃珊珊以51.2％拔頭籌，國民黨蔣萬安46.9％居次，民進黨陳時中 31.8％敬陪末座；反感度則由陳42.3％高居第一，蔣19.7％居次，黃11％最低。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，台北市選民對陳時中的整體感覺差，是嚴重的警訊。

本報系聯合報報導，民調顯示，若明天投票，29.8%台北市民會投給蔣萬安，26.6%無黨籍黃珊珊，21.8%民進黨陳時中，0.4%童文薰，0.3%蘇煥智，11.9%尚未決定，9.1% 其他、不知道、拒答。看好度部分，則由蔣萬安一支獨秀，大幅領先黃、陳。

游盈隆分析，台北市長選情進入最後關鍵時刻，誰將贏得市長寶座還充滿變數，畢竟蔣萬安目前僅領先黃珊珊3.2個百分點，隨時都有被後來居上的可能，陳時中目前落居第三，需苦苦追趕，最後一里路將備極艱辛。

游盈隆指出，從年齡層看，蔣萬安與黃珊珊在65歲以下各年齡層各領風騷，陳時中則在65歲以上較獲選民青睞。具體講，蔣支持者主要集中在35歲以上選民，黃則在45歲以下選民中大幅領先。相形之下，陳除了在55歲以上選民中較有斬獲外，其他來自較年輕選民的支持顯得單薄。

看好度部分，38.7%台北市民看好蔣萬安當選、17%陳時中、13.1%黃珊珊。游盈隆表示，這項發現傳達了三個微妙的訊息，一、 多數台北市選民似乎認為蔣萬安當選已成定局；二、多數台北市選民不看好陳時中會當選，這很可能讓他的絕地大反攻失去足夠的動力；三、支持度只和蔣萬安差3.2個百分點的黃珊珊，竟然只有13%的人認為她會當選，非常罕見。

台北中國時報報導，民進黨前立委林濁水「很怨嘆」，指陳時中形象是「古板」，本來條件不錯，但人設怎麼會變成「花俏」？「你是歐吉桑、是古板，怎麼會跑到廁所偷看，這是『怪叔叔』，這事蠻慘的」。

林濁水說，桃園市、新竹市，民進黨年輕人支持度也特別低。2019年後，民進黨在年輕人支持度絕對輾壓對手，今年8月前，台北市、桃園市、新竹市的年輕人支持度也都贏過對手，現在卻從第一名變成最後一名，年輕人支持度「山崩地裂」。

本次民調委託單位為財團法人台灣民意教育基金會，執行單位為求真民意調查股份有限公司，訪問對象為戶籍於台北市且年滿20歲以上成年人，抽樣方法採市話、手機併用的雙底冊抽樣，真人電話訪問調查。訪問日期為11月5日至7日，有效樣本共計完成1069份，市話749、手機320。