無良公關關臉書粉專 藍截圖：陳時中競辦要求的

國民黨議員徐巧芯出示名為「瑟瑟柯學也瘋狂」LINE群組截圖，無良公關在群組指「是阿中競辦要求的」，隨即收回訊息。(記者胡經周／攝影)

臉書粉絲專頁「無良公關公司」指國民黨 計畫找狗仔跟拍民進黨 台北市長候選人陳時中 ，遭指移花接木挨告，國民黨市議員徐巧芯昨再出示截圖，爆陳時中競辦要求無良公關公司關臉書。

無良公關公司前晚貼出一份「網軍建置企畫書」，並有國民黨北市長候選人蔣萬安、市議員徐巧芯、立委洪孟楷、林奕華及李德維簽名，徐、洪等人隨即指簽名移花接木，到警局報案，無良公關公司緊急發聲明道歉，網友則戲稱是「側翼大型翻車現場」。

內政部長徐國勇昨天在立法院內政委員會指出，網路流傳要狗仔跟拍候選人的假公文，涉及偽造文書罪嫌，已經交代警政署針對這類案件詳細調查偵辦。警政署長黃明昭表示，目前網站已下架假訊息，他會督促做全力偵辦。

洪孟楷追問法務部長蔡清祥，檢方最快何時會傳辦該粉專？蔡表示，偵辦進度由檢察官專業判斷。蔡清祥表示，選舉期間有很多爭議事件，檢、警、調等執法機關只要接獲檢舉，都會秉公處理，並積極蒐集相關證據。

陳時中昨回應「跟我們完全無關」，徐巧芯中午再出示截圖指出，某社群的管理員史書華醫師在私人群組標註無良公關，安慰他不用關閉粉絲頁，但無良公關回「是阿中競辦要求的」，然後迅速收回訊息，史書華見狀也跟著收回訊息。「當事人都說了，陳時中團隊還想跑啊？」

陳時中下午再指，與競辦無關，選舉不需要太多的牽拖，自己有信心把事情做好，正向的思考，不要去牽拖別人。陳時中競辦總幹事吳思瑤表示，國民黨自導自演的成分居高，徐巧芯那些對話截圖，就是真真假假，到底內容是什麼也沒人知道。