蔣萬安辭立委 展現「破釜沉舟、贏的決心」

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日宣布請辭立委，展現破釜沉舟、一定要贏的決心。(記者林伯東／攝影)

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天宣布辭立委，開出辭立委參選的第一槍，並表達「破釜沉舟、一定要贏的決心。」民進黨 市長候選人陳時中 認為唯一的解釋就是選情告急，無黨籍市長候選人黃珊珊說「作秀成分高」，台北市長柯文哲說：「他以為穩贏的是不是？」

蔣萬安昨掃街時指出，請辭是一個決心、態度的展現，台北市已經停滯八年，面對世界變化之快，台北沒辦法再空轉下去，要展現破釜沉舟、一定要贏的決心，「因此我正式請辭立委職務，全心全意全力為台北打拚，帶領台北重新啟動」。

陳時中說，蔣萬安在立法院內的相關功能不是那麼強烈，辭不辭沒有特別感覺；電視辯論會結束後，蔣萬安就積極展開負面選舉，出奧步(爛招數)下猛藥，辭職下猛藥唯一的解釋就是選情告急，不過選情告急也不需要出奧步，還是要朝正面的路走才對。

黃珊珊表示，請辭是好事，但有點晚，她8月宣布參選就辭職，蔣萬安5月就宣布參選了，現在才辭職「還是作秀成分比較高？」這陣子會有不同民調 出來，前陣子會有些操作型民調，昨天看起來大家都回到誤差範圍，我想這也是他的選舉操作策略吧。

柯文哲昨受訪三度直呼「他是想說穩贏的？」柯說，球是圓的，不到最後一秒，蔣是想說穩贏嗎？這是他的選擇，何必那麼做作？選上自然辭掉，按步驟做就好，不需要這樣子。

蔣萬安競辦發言人黃子哲指出，過去民進黨也有不少縣市長候選人是在選前辭去立委，甚至是獲勝，陳時中的批評是健忘又雙標。

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