新聞評論／政黑合體的蔡政府 正腐蝕台灣根基

蔡政府最近為選戰打出「反黑金」口號，與此同時，外界卻頻頻傳出民進黨派系要角和警政官員與黑道酬酢的消息。從綠營高層、內閣官員民代與幫派 老大的交往，到警察 大學校長與地方角頭的宴飲，掌權者與黑道的距離如此之近，也難怪政府的掃黑、肅槍、打詐均流於口號，黑、槍、詐的犯罪從未消失；更嚴重的是，「政黑合體」正一步步腐蝕台灣根基。

檢警最近多次宣示掃黑，但槍聲從南到北不時響起，從未止歇。高雄一個月內已發生多起槍擊案，台北萬華的幫派槍擊案，更讓青山宮主事者的幫派背景重新浮上檯面：地方角頭出身的正副主委，近來皆因都更等利益糾紛遭人開槍。尋仇者自盡前還留言，一年多來遭警察、兄弟兩路壓迫，「這社會就是人吃人，誰有權力，誰說了就算！」道盡受黑白兩道夾殺的忿恨。

青山宮近幾年的「靈安尊王千秋聯合遶境大典」，蔡總統連年參加起駕大典，皆有前國策顧問黃承國、內政部長徐國勇身影。文化總會這幾年更結合「艋舺青山祭」，與青山宮合作舉辦遶境活動，政府砸重金合辦活動，所為何來？

民進黨宣稱打黑金，卻只針對仍未歸順的「非我族類」而發，掃黑總是鎖定特定幫派。除綠營官員和派系要角與黑道眉來眼去，綠營立委助理有天道盟太陽會成員，還為太陽會爭取國有地的都更利益。綠營政二代趙介佑雖因恐嚇等多罪遭起訴，其家族仍持續在黨內具有影響力。北從天道盟精神領袖，南到地方幫派，角頭老大的官司、假釋、保護管束，皆可聞綠營民代為其奔走，向執法機關表示「關切」。

警大校長陳檡文被爆出與角頭林秉文在豪宅區招待所夜會，他以蒐集「白狼」張安樂情資為由，企圖合理化自己行為。這種說詞，不僅侮辱民眾智商，連警政署都不願背書。偵辦刑案的警官們，豈會不知在澳門從事賭場生意者常與哪類犯罪相牽連，豈會不知犯罪集團如何透過洗錢獲取鉅額利益？高階警官與協助洗錢的業者在豪華招待所內把酒言歡，黑白兩道水乳交融，主事者還一路官運亨通；如此，誰會相信政府掃黑、打詐是玩真的？

林秉文最近遭到調查，是檢警偵辦詐騙案件時，發現詐騙集團 透過他旗下的第三方支付管道協助洗錢，不到三年，經手金額即達27億元台幣，可見非法利益之驚人。地下匯兌業者的客戶遍及香港、大陸、柬埔寨、美國等地，詐團、地下匯兌、洗錢一條龍的模式存在已久；也因此，一處被破獲，都能立即在其他地方另啟爐灶。台灣詐團這些年從台灣走向世界，跨國的地下匯兌，洗錢業者扮演重要角色，在槍、毒等集團犯罪結構中都是不可或缺。

最近新北破獲的台版柬埔寨詐團案，被害人遭虐、餵毒、棄屍等驚悚情節，正是詐團組織日益猖獗的跡象，也是對行政院自稱「打詐國家隊」的最大諷刺。此案陸續逮捕數十名嫌犯，落網者多為20、30歲的年輕人，包括三名未成年少年。對照之下，被害者多為經濟弱勢，包括中年失業、慢性病婦女都為謀生求職而受害，多麼殘酷的社會。

台灣的現實世界，黑幫背後總有政治人物在撐腰，總有立委幫忙關說，黑白兩道你儂我儂；而理應是人民保母的執法者，則要靠有政治實力的幫派要角幫忙博取長官關愛。這樣的政府，還能讓人期待正義和公理嗎？

當新「政黑合體」已然成形，蔡政府還在推銷「反黑金」，就是在愚民。台灣選民必須放亮眼睛，看清誰才是黑道靠山。