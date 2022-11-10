高虹安密會國民黨新竹縣長楊文科 另類藍白合？

民眾黨竹市長候選人高虹安（左）9日由聯電榮譽副董宣明智（中）陪同與竹縣長楊文科會面（右）。民進黨候選人沈慧虹質疑「政治利益交換」；國民黨候選人林耕仁競總表尊重。(記者王淑君／攝影)

民眾黨新竹市長候選人高虹安前天身體不適住院，昨天下午突然由聯電榮譽副董宣明智陪同與國民黨 籍的新竹縣長楊文科閉門會面近一小時，引發「藍白合」聯想。高說，她是以立委身分溝通，希望促成新竹縣市溝通平台，且數周前已約好，才跟醫院請假外出；楊表示，純粹就地方意見交流，他當然支持國民黨新竹市長候選人林耕仁。

林耕仁昨對楊、高會面不知情，競總則表示「尊重」，並稱楊文科5日與林耕仁聯袂出席造勢大會即呼籲「藍軍要團結」。競總也指出，新竹縣市為共同治理生活圈，林耕仁與楊文科有良好溝通管道，也相互拜訪溝通縣市合作相關議題，針對跨縣市議題有合作共識。

民進黨 新竹市長候選人沈慧虹說，看到新聞很驚訝，這場密會「恐怕是提籃假燒金、政治利益交換」。

楊、高會事前保密到家，但消息走漏，一度遭新竹縣新聞處否認。昨天下午4時許，高虹安現身新竹縣府，右手衣袖捲起，手臂上還插著點滴針頭，她快步進入縣長室，與楊文科及數位局處首長闢室密談，近5時才結束。

據了解，高虹安在宣明智牽線之下，早規畫向楊文科請益、交流，拜會時間幾周前敲定，非臨時起意。高虹安說，與楊文科會面日前已約好，臨時取消會不好意思，因此跟醫院請假，結束後還要回醫院打點滴。

高虹安說，去年新竹市前市長林智堅提出大新竹合併議題引發關注，當時提到很多問題，這次她與楊縣長談到交通、汙水、土地產權、輕軌，有待縣市成立溝通整合平台，這也是她最重要的政見之一；她昨獲楊文科許多實務經驗，對未來跟新竹市整合執行有許多共識。

宣明智說，這次會談重點著重縣市發展與園區合作，對合併談了很多，也都有共識，嚮往合併後能一加一大於二。

楊文科說，雙方單純就地方發展溝通，「我們不談政治，只談產業、教育、經濟、文化、農業等看法溝通，完全沒談選舉。」至於藍白合聯想，是否擔心林耕仁團隊誤會？楊文科說，不會擔心，當然支持國民黨提名的同志林耕仁。

此外，高虹安今清晨1時在臉書發文，指立院助理都確實工作，薪酬也直接進入個人戶頭，沒有詐領助理費及加班費，反控民進黨團立院總召柯建銘辦公室也有類似疑雲，坐實「綠能，你不能」這句話。

高虹安表示，網友指柯建銘委員辦公室多位助理每年大筆捐款民進黨，數字剛好都一樣，累計金額更疑似是募款責任額；之前對手攻擊她前助理捐款台灣民眾黨的行為，並因此指摘她涉嫌貪汙罪，「難道同樣的事證，在柯建銘辦公室是有為青年，在高虹安辦公室就是貪汙行為？」