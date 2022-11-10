高虹安密會國民黨新竹縣長楊文科 另類藍白合？
民眾黨新竹市長候選人高虹安前天身體不適住院，昨天下午突然由聯電榮譽副董宣明智陪同與國民黨籍的新竹縣長楊文科閉門會面近一小時，引發「藍白合」聯想。高說，她是以立委身分溝通，希望促成新竹縣市溝通平台，且數周前已約好，才跟醫院請假外出；楊表示，純粹就地方意見交流，他當然支持國民黨新竹市長候選人林耕仁。
林耕仁昨對楊、高會面不知情，競總則表示「尊重」，並稱楊文科5日與林耕仁聯袂出席造勢大會即呼籲「藍軍要團結」。競總也指出，新竹縣市為共同治理生活圈，林耕仁與楊文科有良好溝通管道，也相互拜訪溝通縣市合作相關議題，針對跨縣市議題有合作共識。
民進黨新竹市長候選人沈慧虹說，看到新聞很驚訝，這場密會「恐怕是提籃假燒金、政治利益交換」。
楊、高會事前保密到家，但消息走漏，一度遭新竹縣新聞處否認。昨天下午4時許，高虹安現身新竹縣府，右手衣袖捲起，手臂上還插著點滴針頭，她快步進入縣長室，與楊文科及數位局處首長闢室密談，近5時才結束。
據了解，高虹安在宣明智牽線之下，早規畫向楊文科請益、交流，拜會時間幾周前敲定，非臨時起意。高虹安說，與楊文科會面日前已約好，臨時取消會不好意思，因此跟醫院請假，結束後還要回醫院打點滴。
高虹安說，去年新竹市前市長林智堅提出大新竹合併議題引發關注，當時提到很多問題，這次她與楊縣長談到交通、汙水、土地產權、輕軌，有待縣市成立溝通整合平台，這也是她最重要的政見之一；她昨獲楊文科許多實務經驗，對未來跟新竹市整合執行有許多共識。
宣明智說，這次會談重點著重縣市發展與園區合作，對合併談了很多，也都有共識，嚮往合併後能一加一大於二。
楊文科說，雙方單純就地方發展溝通，「我們不談政治，只談產業、教育、經濟、文化、農業等看法溝通，完全沒談選舉。」至於藍白合聯想，是否擔心林耕仁團隊誤會？楊文科說，不會擔心，當然支持國民黨提名的同志林耕仁。
此外，高虹安今清晨1時在臉書發文，指立院助理都確實工作，薪酬也直接進入個人戶頭，沒有詐領助理費及加班費，反控民進黨團立院總召柯建銘辦公室也有類似疑雲，坐實「綠能，你不能」這句話。
高虹安表示，網友指柯建銘委員辦公室多位助理每年大筆捐款民進黨，數字剛好都一樣，累計金額更疑似是募款責任額；之前對手攻擊她前助理捐款台灣民眾黨的行為，並因此指摘她涉嫌貪汙罪，「難道同樣的事證，在柯建銘辦公室是有為青年，在高虹安辦公室就是貪汙行為？」
高虹安質疑，綠營不斷攻擊她，是為了轉移高端疫苗元的採購和炒股利益疑雲、新竹棒球場打兩場不能用的黑幕、黑道和綠營黨政高層酒酣耳熱等新聞焦點。
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