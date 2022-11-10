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林耕仁拿黑資料扮黑角色 小心當敵人代工

黑白集

新竹市長選情最近發生奇怪的變化。原本居於領先的高虹安，被「助理案」打到手忙腳亂，甚至累趴住進醫院。攻擊高虹安的砲火，竟不是來自民進黨的沈慧虹，而是國民黨的林耕仁。更弔詭的是，提供林耕仁彈藥的據傳有二：一是民眾黨叛將，二是民進黨。這也讓人質疑林耕仁變成了他黨的工具。

這就好像北韓最近頻頻試射飛彈，但北韓財政拮据，哪來那麼多銀子打飛彈，一樣引人遐想。或許正因如此，林耕仁原本要到調查局北機站提交對高虹安的不利事證，卻臨時打消。其競總榮譽主委林政則陪他開記者會，說不願以訟止謗，還說「高虹安小姐不是壞人」。

林耕仁要為自己力拚當選機會，基本上並沒有錯。問題是，連對手也不敢用的黑資料，自己卻不分青紅皂白接過來打；這就算贏了，也勝之不武。選舉已經夠黑，林耕仁還自願扮演黑角色，搞得選情大亂，他能獲得選民青睞嗎？何況，最後如果只是幫助綠營兵不血刃而坐收漁利，那他不是白白幫敵營打工嗎？

由於此役關乎蔡英文的領導權威和柯建銘的地盤，民進黨不惜動員所有黨政資源及外圍機器追殺高虹安，要阻止她拿下新竹。一旦沈慧虹當選，林智堅的抄襲案，必然立刻自動平反。在這種時刻，林耕仁還送上門去幫民進黨追殺高虹安，是頭殼壞了嗎？（轉載自聯合報）

民進黨 北韓 國民黨

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