楊高會再陷邊緣仁 藍白棄保纏鬥 綠恐坐收漁利

新竹市長選戰高潮迭起，國民黨 林耕仁前天突然收手不再猛攻民眾黨高虹安助理費爭議，高神隱一天不吭聲，昨驚傳身心俱疲住院，不到半天，卻拖著病體與國民黨新竹縣長楊文科會面；雖「楊高會」雙方皆稱交流縣市合作，但「藍白合」隱然發酵，林耕仁再陷棄保危機中。

藍白陣營的棄保效應是牽動新竹市長選戰最大關鍵，林耕仁近日靠猛打高虹安爭議，成功扭轉「邊緣仁」聲勢，前天卻突然在赴北機站提交資料前喊卡，讓林陣營內部鷹派、鴿派扞格浮出檯面。據悉，林耕仁陣營內鷹派認為，選舉期間飽受「藍白合」、「新竹換台北」等耳語侵擾，若只為「下架民進黨 」不再追打高虹安，恐只會坐實民眾黨在竹市的根基，得不償失。林耕仁身為正藍軍，這戰要打出氣勢，並積極掌握作戰先機。

鴿派卻認為，林耕仁這幾波政治操作已將高虹安打殘，票源也被打散，但部分流失票源很可能變成廢票（拒投票），最終目標仍要回歸勝選一途，避免民進黨對手沈慧虹藉機壯大，是時候將攻擊高虹安的劊子手身分「轉讓」給綠營，回歸理性施政藍圖。

身陷風暴中的高虹安，一改以往強硬回應姿態，昨又驚傳身心俱疲就醫住院，民眾黨主席柯文哲隨即開記者會聲援高虹安，批藍綠夾殺「沒品」，瞬即引爆選戰新焦點。

民眾黨內部透露，絕非打悲情牌，但不可諱言能換取些同情票；更峰迴路轉的是，高虹安在臉書 貼出住院照後兩小時，竟會楊文科。

這場楊高會的藍白合既視感濃厚。上月8日晚台中市長盧秀燕輔選林耕仁，隔天就在台中牽起高虹安的手，不料剛好一個月後，換成楊文科與高虹安密會談縣市交流，而上周六晚間，楊文科才與林耕仁同台造勢高唱「我們都是一家人」。

高虹安才在臉書說要「休養生息」，減少行程，但露出的手臂上還掛著針頭繃帶就和楊文科碰面，難免引來矯情批評，有網友看了不禁大酸，原來「身心俱疲」要掛「楊文科」，此番藍白合體操作並非選民都埋單。

林耕仁收手放棄追打，處境更艱難，但選戰還有十多天，高虹安還沒能拆解助理費、小金庫等爭議炸彈，棄保風向隨時可能轉變；在藍白棄保持續糾纏之際，沈慧虹更不會放棄緊咬高虹安。