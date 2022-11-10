我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

選前16天 蔣萬安宣布辭立委 親綠民調 蔣看好度第一

記者劉宛琳／台北10日電
國民黨台北市長候選人蔣萬安10日前往北投自強市場掃街，宣布請辭立委。(記者楊正海／攝影)
國民黨台北市長候選人蔣萬安10日前往北投自強市場掃街，宣布請辭立委。(記者楊正海／攝影)

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前接受媒體訪問，透露可能辭立委，蔣萬安上午前往北投自強市場掃街，宣布請辭立委。

蔣萬安表示，請辭是一個決心態度的展現，台北市已經停滯了8年，面對世界變化之快，台北沒有辦法再空轉下去，「我要展現破釜沉舟、一定要贏的決心，因此我在此宣布正式請辭立委的職務，全心全意全力來為台北打拚，帶領台北重新啟動」。

親綠台灣民意基金會今天也公布最新台北市長民調，結果顯示，若明天投票，29.8%台北市民會投給國民黨籍候選人蔣萬安， 26.6%無黨籍黃珊珊，21.8%民進黨陳時中，0.4%童文薰，0.3%蘇煥智，11.9%尚未決定，9.1% 其他、不知道、拒答。看好度部分，則由蔣萬安一支獨秀，大幅領先黃、陳。

此外，國民黨台北市議員徐巧芯揭露民進黨台北市長候選人陳時中餐敘後「摟人妻」照片引發議論，陳時中昨表示，對手想要打仇恨值，但辯論後發現效果不彰，第二天就用「人格毀滅戰」，有支持者看到他被抹黑覺得想哭，他聽到後「眼淚都要流下來了」，但他不會提告，不讓徐蹭聲量。

徐巧芯昨晚表示，綠營側翼造假抹黑，網路流傳一份文件，顯示國民黨找狗仔跟拍縣市長候選人行程，上面有國民黨台北市長候選人蔣萬安和她等人的簽名，但她根本沒看過該文件，她昨晚已報案。蔣萬安競辦稱該文件是偽造，蔣沒看過、也沒有簽過，「昨已提告」。

而粉專「無良公關公司」貼文指國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，包含國民黨候選人蔣萬安、市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維皆在企畫書上簽名，蔣萬安競選辦公室嚴正否認，三位民代也報警。該粉專也緊急道歉止血，深夜發出道歉文：「感謝各方指謫、指教、關心、與讚美。很抱歉造成大家的困擾與不開心。」

粉專「無良公關公司」表示，一開始的發文就是「請 徐巧芯 要澄清嗎？ 」有資料的出處與引述，如果因為轉述資料在中途因變造或轉發的情事，造成任何人的困擾，願意道歉，包括徐巧芯。

該粉專表示，不再回復任何留言或訊息，也不再發文，只求為台灣好的人真正團結。若台派粉專受到波及，請盡速與他訊息聯繫，需要證人他可隨時出席。

粉專「無良公關公司」貼文指國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，包含國...
粉專「無良公關公司」貼文指國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，包含國民黨候選人蔣萬安、市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維皆在企畫書上簽名。圖／取自無良公關公司臉書粉專

國民黨 陳時中 民進黨

上一則

軍紀輕判管不動 防長邱國正：贊成恢復軍審法

延伸閱讀

台北市長選前16天 蔣萬安宣布辭立委：展現一定贏決心

台北市長選前16天 蔣萬安宣布辭立委：展現一定贏決心
指蔣萬安計畫跟拍陳時中 無良公關公司粉專道歉了

指蔣萬安計畫跟拍陳時中 無良公關公司粉專道歉了
陳時中「牽手風波」綠提告 徐巧芯：謝丞相賜箭

陳時中「牽手風波」綠提告 徐巧芯：謝丞相賜箭
妻子與陳時中手牽手 網好奇：老公沒注意到嗎？

妻子與陳時中手牽手 網好奇：老公沒注意到嗎？

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39
台版柬埔寨詐團涉虐死三人，主嫌陳樺韋（中）落網，被檢依殺人等罪聲押禁見。（記者王長鼎／翻攝）

虐死3「豬仔」 台版柬埔寨主嫌落網時嚇哭求饒

2022-11-05 20:24

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替