選前16天 蔣萬安宣布辭立委 親綠民調 蔣看好度第一

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日前往北投自強市場掃街，宣布請辭立委。(記者楊正海／攝影)

國民黨 台北市長候選人蔣萬安日前接受媒體訪問，透露可能辭立委，蔣萬安上午前往北投自強市場掃街，宣布請辭立委。

蔣萬安表示，請辭是一個決心態度的展現，台北市已經停滯了8年，面對世界變化之快，台北沒有辦法再空轉下去，「我要展現破釜沉舟、一定要贏的決心，因此我在此宣布正式請辭立委的職務，全心全意全力來為台北打拚，帶領台北重新啟動」。

親綠台灣民意基金會今天也公布最新台北市長民調，結果顯示，若明天投票，29.8%台北市民會投給國民黨籍候選人蔣萬安， 26.6%無黨籍黃珊珊，21.8%民進黨陳時中 ，0.4%童文薰，0.3%蘇煥智，11.9%尚未決定，9.1% 其他、不知道、拒答。看好度部分，則由蔣萬安一支獨秀，大幅領先黃、陳。

此外，國民黨台北市議員徐巧芯揭露民進黨台北市長候選人陳時中餐敘後「摟人妻」照片引發議論，陳時中昨表示，對手想要打仇恨值，但辯論後發現效果不彰，第二天就用「人格毀滅戰」，有支持者看到他被抹黑覺得想哭，他聽到後「眼淚都要流下來了」，但他不會提告，不讓徐蹭聲量。

徐巧芯昨晚表示，綠營側翼造假抹黑，網路流傳一份文件，顯示國民黨找狗仔跟拍縣市長候選人行程，上面有國民黨台北市長候選人蔣萬安和她等人的簽名，但她根本沒看過該文件，她昨晚已報案。蔣萬安競辦稱該文件是偽造，蔣沒看過、也沒有簽過，「昨已提告」。

而粉專「無良公關公司」貼文指國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，包含國民黨候選人蔣萬安、市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維皆在企畫書上簽名，蔣萬安競選辦公室嚴正否認，三位民代也報警。該粉專也緊急道歉止血，深夜發出道歉文：「感謝各方指謫、指教、關心、與讚美。很抱歉造成大家的困擾與不開心。」

粉專「無良公關公司」表示，一開始的發文就是「請 徐巧芯 要澄清嗎？ 」有資料的出處與引述，如果因為轉述資料在中途因變造或轉發的情事，造成任何人的困擾，願意道歉，包括徐巧芯。