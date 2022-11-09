我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉結果未定 道指跌647點

Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室

蘇貞昌：台灣九合一大選已起訴63件賄選案 持續嚴查

中央社台北9日電
台灣行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)
台灣行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)

台灣九合一大選將至，行政院長蘇貞昌今天表示，各部會務必竭盡全力辦理選舉治安查賄工作，查賄就是最好的反賄選宣導，目前已起訴63件賄選案件，後續請警政署持續嚴查，強化蒐證，提高起訴率。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌今天主持「111年第5次治安會報」，內政部警政署及法務部會中報告「111年地方公職人員選舉治安維護與查賄制暴工作」。

蘇貞昌說，年底選舉共有9項地方公職人員選舉同時舉行，種類多且參選者眾，另亦結合憲法修正案公民複決第1案（18歲公民權）舉辦，投開票所數量1萬7600多處為歷年之最，選務及維安工作難度升高，請相關單位全力以赴，審慎因應。

他說，當前選舉態樣及大環境已與過去有所不同，以往影響選舉的是金錢或暴力，隨著科技進步，現在還包括各種資訊戰及境外勢力資金介入選舉等，各部會在選舉治安查賄工作，要針對「賄、賭、外、假、安」竭盡全力辦理相關工作。

蘇貞昌表示，查賄部分，查賄就是最好的反賄選宣導，目前已起訴63件賄選案件，後續請警政署持續嚴查，強化蒐證，提高起訴率；另外警政署已執行3波查察賭博專案，查獲超過1100多件，查扣近新台幣1億元賭資。

另外，針對境外勢力與資金介入部分，蘇貞昌表示，台灣高等檢察署執行專案查緝地下通匯，查扣及凍結犯罪所得合計5億多元，涉案的匯兌或洗錢總額超過3900多億元，成果豐碩，但仍值得警惕。

蘇貞昌說，賄選、地下賭盤及境外資金介入，都是嚴重影響選舉公平性的重要因素，請各查察機關持續努力，統合相關查察資源，無時限、無上限及無底限，嚴查嚴辦，展現政府維護選舉公正、公平的決心。

假訊息部分，蘇貞昌表示，各機關如有接獲企圖干預選舉的假訊息，應在第一時間嚴加查辦；另相關部會就主管業務如有錯假資訊，也務必第一時間對外即時澄清。

蘇貞昌也說，為維護候選人的安全、投開票所的秩序，並發揮安定人心的作用，請各有關部會，從預防到突發情況的因應，都要有所準備，務必嚴密做好維安工作。

開票 內政部

上一則

指蔣萬安計畫跟拍陳時中 無良公關公司粉專道歉了

延伸閱讀

國慶用陸製無人機 蘇貞昌「寧可不要有這個表演」

國慶用陸製無人機 蘇貞昌「寧可不要有這個表演」
故宮瓷器類文物 歷年至少有250件碎了

故宮瓷器類文物 歷年至少有250件碎了
綠推北北基桃1200元月票 藍稱「拿香跟拜，很好」

綠推北北基桃1200元月票 藍稱「拿香跟拜，很好」
警大校長陳檡文會黑道 警政署長：未報備

警大校長陳檡文會黑道 警政署長：未報備

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39
台版柬埔寨詐團涉虐死三人，主嫌陳樺韋（中）落網，被檢依殺人等罪聲押禁見。（記者王長鼎／翻攝）

虐死3「豬仔」 台版柬埔寨主嫌落網時嚇哭求饒

2022-11-05 20:24

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝