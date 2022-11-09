蘇貞昌：台灣九合一大選已起訴63件賄選案 持續嚴查

台灣行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)

台灣九合一大選將至，行政院長蘇貞昌今天表示，各部會務必竭盡全力辦理選舉治安查賄工作，查賄就是最好的反賄選宣導，目前已起訴63件賄選案件，後續請警政署持續嚴查，強化蒐證，提高起訴率。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌今天主持「111年第5次治安會報」，內政部 警政署及法務部會中報告「111年地方公職人員選舉治安維護與查賄制暴工作」。

蘇貞昌說，年底選舉共有9項地方公職人員選舉同時舉行，種類多且參選者眾，另亦結合憲法修正案公民複決第1案（18歲公民權）舉辦，投開票 所數量1萬7600多處為歷年之最，選務及維安工作難度升高，請相關單位全力以赴，審慎因應。

他說，當前選舉態樣及大環境已與過去有所不同，以往影響選舉的是金錢或暴力，隨著科技進步，現在還包括各種資訊戰及境外勢力資金介入選舉等，各部會在選舉治安查賄工作，要針對「賄、賭、外、假、安」竭盡全力辦理相關工作。

蘇貞昌表示，查賄部分，查賄就是最好的反賄選宣導，目前已起訴63件賄選案件，後續請警政署持續嚴查，強化蒐證，提高起訴率；另外警政署已執行3波查察賭博專案，查獲超過1100多件，查扣近新台幣1億元賭資。

另外，針對境外勢力與資金介入部分，蘇貞昌表示，台灣高等檢察署執行專案查緝地下通匯，查扣及凍結犯罪所得合計5億多元，涉案的匯兌或洗錢總額超過3900多億元，成果豐碩，但仍值得警惕。

蘇貞昌說，賄選、地下賭盤及境外資金介入，都是嚴重影響選舉公平性的重要因素，請各查察機關持續努力，統合相關查察資源，無時限、無上限及無底限，嚴查嚴辦，展現政府維護選舉公正、公平的決心。

假訊息部分，蘇貞昌表示，各機關如有接獲企圖干預選舉的假訊息，應在第一時間嚴加查辦；另相關部會就主管業務如有錯假資訊，也務必第一時間對外即時澄清。

蘇貞昌也說，為維護候選人的安全、投開票所的秩序，並發揮安定人心的作用，請各有關部會，從預防到突發情況的因應，都要有所準備，務必嚴密做好維安工作。