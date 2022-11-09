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苗栗縣長支持度民調鍾東錦25% 領先綠徐定禎的20%

台灣新聞組／台北9日電
苗栗縣長選戰五人角逐，圖為爭取國民黨提名未果，脫黨參選的鍾東錦。（記者潘俊宏／攝影）
苗栗縣長選戰五人角逐，圖為爭取國民黨提名未果，脫黨參選的鍾東錦。（記者潘俊宏／攝影）

苗栗縣藍綠都分裂，選情緊繃。本報系聯合報最新苗栗縣長選情調查發現，鍾東錦獲得二成五選民支持，二成屬意徐定禎，宋國鼎及謝福弘則分獲約一成左右選民青睞；看好度方面，三成四選民看好鍾東錦較有勝選機會，較聲勢居次的徐定禎多了19個百分點。

苗栗縣長選戰五人角逐，圖為民進黨候選人徐定禎。（本報資料照片）
苗栗縣長選戰五人角逐，圖為民進黨候選人徐定禎。（本報資料照片）

苗栗縣長選戰五人角逐，議長鍾東錦爭取國民黨提名未果，脫黨參選，對上國民黨謝福弘、民進黨徐定禎、時代力量宋國鼎及無黨籍吳盛聖，選情激烈。

苗栗縣長選戰五人角逐，圖為國民黨候選人謝福弘。（本報資料照片）
苗栗縣長選戰五人角逐，圖為國民黨候選人謝福弘。（本報資料照片）

觀察苗栗選情現況，如果明天投票，鍾東錦獲二成五選民支持，二成力挺徐定禎，雙方勢均力敵，差距在抽樣誤差範圍內；宋國鼎和謝福弘則分獲一成及9%選民青睞，2%支持吳盛聖。由於還有三成五選民支持意向未定，選情仍有相當變化空間。

苗栗縣長選戰五人角逐，圖為無黨籍候選人吳盛聖。（本報資料照片）
苗栗縣長選戰五人角逐，圖為無黨籍候選人吳盛聖。（本報資料照片）

分析發現，政黨傾向差異方面，鍾東錦雖然脫黨參選，但目前瓜分五成藍營選票，謝福弘僅獲得二成二藍營選民支持；民進黨支持者則有七成三力挺徐定禎，政黨凝聚力遠高於藍營；至於中立選民則是一成七挺鍾，一成五擁徐，一成支持宋，五成二仍在觀望中。

苗栗縣長選戰五人角逐，圖為時代力量候選人宋國鼎。（本報資料照片）
苗栗縣長選戰五人角逐，圖為時代力量候選人宋國鼎。（本報資料照片）

從勝選機會來看，四成二選民認為苗栗縣選情膠著難以判斷誰能勝出；三成四看好鍾東錦較有勝算，一成五認為徐定禎贏面較大，覺得其他參選人當選希望較大者不超過6%。

進一步分析選民投票意願，有七成七苗栗選民表示縣長選舉會去投票，其中有二成八支持鍾東錦，二成二力挺徐定禎，宋國鼎和謝福弘則分獲一成青睞。

鍾東錦雖略居上風，但並非無隱憂。對於外界質疑鍾東錦長期和砂石業者掛鉤圖利，有三成六選民表示相信，比率高於不相信的一成九，四成六無意見。

調查也發現，如果投票日前原本支持的候選人當選希望不大，已有支持對象的選民中，有七成七表示仍會支持原本支持的候選人，僅一成五會改投其他候選人；從選票流向來看，謝福弘支持者有一成一可能流向鍾東錦，宋國鼎支持者則有近一成可能轉向徐定禎。

苗栗縣長選舉支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心
苗栗縣長選舉支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心
苗栗縣長最新選情 資料來源／聯合報系民意調查中心
苗栗縣長最新選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

投票 國民黨 民進黨

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