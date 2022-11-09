綠推北北基桃1200元月票 藍稱「拿香跟拜，很好」
民進黨本周聚焦北台灣選情，北北基桃市長候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬昨宣布「1200首都通交通月票」共同政見，票價將從現行雙北月票1280元（台幣，下同，約40.1美元）降到1200元，使用範圍新增基隆、桃園，運輸工具則加碼納入台鐵、機捷、國道客運與YouBike，預計每年需要35億元預算。行政院長蘇貞昌昨允諾透過補助方式，鼓勵地方政府大力推動。
不過，台北市長柯文哲質疑，「如果中央要補助北部，中南部要不要補助？」還是民進黨南部穩贏，不要補助，北部需要爭取選民的支持，所以要補助？政治還是要務實，當初做雙北1280吃到飽月票時就有算過，停車管理費要撥多少錢來補助公共運輸，「政治都是亂開支票，錢從哪裡來？」
國民黨基隆市長候選人謝國樑昨質疑，民進黨候選人蔡適應過去四年都在睡？還是選舉到了就醒了？國民黨桃園市長候選人張善政9月曾提出桃北北基1280月票政見，遭綠營嘲諷，張善政競辦發言人曾俊豪反諷，民進黨候選人鄭運鵬過去六年多立委任期不聞不問，選前看到別人政見才想到該做點事。
國民黨台北市長候選人蔣萬安今年7月曾提出「1280」政見2.0版，包含共享機車、巴士、YouBike等轉乘優惠，蔣萬安昨說，「民進黨拿香跟拜，很好」。
國民黨立委洪孟楷說，擴大定期票是正確方向，但為何過去都不推，直到選前才撒幣？
蘇貞昌昨在立法院答詢時表示，他會責成交通部透過補助方式，鼓勵地方政府大力推動，不只讓首都圈的居民生活更方便，同時鼓勵大家使用大眾運輸工具。交通部長王國材也說，北北基桃為首都生活圈，交通月票和推動節能減碳、鼓勵公共運輸很有關係，交通部樂觀其成。
使用1280月票的通勤族劉先生說，他最期待納入台鐵，若1200元方案還能擴大到北北基桃，當然是通勤族的福音，他甚至考慮可以搬到離市區遠一點的地方，省些房租。
另一位雙北通勤族陳先生說，政府補助將花不少錢，這可能是選舉到了隨便講一講。
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