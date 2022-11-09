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妻子與陳時中手牽手 網好奇：老公沒注意到嗎？

台灣新聞組╱台北9日電
台北市議員徐巧芯臉書貼出民進黨台北市長候選人陳時中與李雅玲醫師牽手的照片引發爭議，畫面中李雅玲的先生丁金聰(左一)站在妻子身旁。(取材自臉書)
台北市議員徐巧芯臉書貼出民進黨台北市長候選人陳時中與李雅玲醫師牽手的照片引發爭議，畫面中李雅玲的先生丁金聰(左一)站在妻子身旁。(取材自臉書)

民進黨台北市長候選人陳時中7日被爆在餐敘酒後將人妻北市聯醫女副院長李雅玲一手搭肩、一手「十指緊扣」，為選情丟下了震撼彈。政論節目「盧秀芳辣晚報」實際訪問民眾對此事的看法，有人點出重要關鍵，認為當晚李雅玲醫師的先生也在場，「難道他沒注意到嗎？」

從台北市議員徐巧芯再發的47秒聚餐影片中可見，當晚陳時中一行人走出餐廳後，一開始陳時中與李雅玲牽手走在前頭，因為李雅玲的另一旁還有紙風車文教基金會執行長張敏宜，李雅玲的先生、北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰跟隨在陳、李之後，爾後要離開時才站到妻子身旁。

事件爆發後，政論節目街頭訪問民眾對此事的看法，許多民眾無法接受候選人有這樣牽手人妻的行為，也有人指出該事件中的關鍵人物：李雅玲的先生丁金聰，「難道沒有注意到？我對她先生的想法比較有興趣」。許多女性受訪者認為：「感覺陳時中就是在吃豆腐」、「有點噁心吧，人家老公在旁邊，又是公開場合，為什麼還要這樣牽人家老婆」，有人還暗指這可能是另一場「權勢霸凌」，「他是長官不敢言？」、「她老公不生氣喔，是我應該氣炸，工作可以再找啊，自己的太太要好好保護」。

陳時中 民進黨 霸凌

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