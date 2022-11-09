新聞評論／鹹豬手疑雲 背後權權相護更讓人心驚

台北市議員徐巧芯接受電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑訪問，談陳時中的牽手風波。(圖摘自直播)

民進黨 台北市長候選人陳時中 在餐敘後向女性友人「伸出鹹豬手」疑雲，即使影像、照片清楚呈現是陳時中主動緊握、緊摟，但包括紙風車執行長張敏宜等多位挺「中」人士，仍試圖導風向為「熟人下階攙扶」，或認為旁人不該代當事女性強出頭。

確實，當事女性乃至其另一半，是否因此感到「不舒服」，才是確立陳時中是否伸鹹豬手的關鍵判準；只是，當眾人或攻訐、或看戲、或護航、或試圖導風向的焦點，全都聚焦於鹹豬手疑雲之時，疑雲背後真正攸關公眾利益的幽暗反而被技巧性掩蓋，全然無助於尋回真正的社會公平與正義。

此次「時中鹹豬手疑雲」首先為人所忽略的一個重要關鍵點是，除了競選台北市長的陳時中，包括當事的女性台北市聯醫松德院區副院長李雅玲以及她的丈夫聯醫仁愛醫院副院長丁金聰，其實都具有相當的公眾性，並非一般升斗小民，他們與政治人物的往來，本就應受到輿論更高的關注與檢驗。

更何況，難道就真這麼巧，丁金聰曾經被訴醫療過失，經衛福部醫審會鑑定書「神救援」逆轉無罪確定。丁金聰是否覺得其妻當其面被陳時中鹹豬手騷擾、他是否因懼於權勢而不敢吭聲？確實外界不宜草率推測其「內心戲」怎麼演；但夫婦倆與曾任衛福部長的陳時中在高檔餐廳飲宴，乃至飲宴後不顧公眾形象與社會觀感、向外界所呈現的親暱，背後是否涉及權權相護？這才是媒體乃至社會大眾更該關切、陳時中及兩位副院長也不能逃避的問題。

其次，是陳時中等人飲宴的餐廳，據聞低消達8萬元台幣。如今經濟景況不佳，百姓生活愈來愈艱困，市長候選人竟然還大剌剌的參與至少需要年輕人兩個月月薪才能付得起低消的豪華盛宴，還喝到「介於腳步不穩與醜態頻出」之間，又怎能讓民眾相信陳時中當選市長後，是會真心為百姓謀福而非傾向權貴？

「時中鹹豬手」是否疑雲，看看影像即知真相，那還需要靠他人「再翻譯」；真正讓人心驚的是隱藏在「是否伸鹹豬手八卦 」背後那權權相護的幽暗，竟然就這麼輕易地被忽略呀！