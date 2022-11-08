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鹹豬手案綠營提告 徐巧芯：謝丞相賜箭

本報系記者／台北即時報導
民進黨台北市議員候選人、律師詹晉鑒，就國民黨台北市議員徐巧芯以鹹豬手畫面抹黑陳時中，赴台北地檢署舉發徐涉嫌違反選罷法意圖使人不當選及刑法公然侮辱罪。記者／蔣永佑攝影
民進黨台北市議員候選人、律師詹晉鑒，就國民黨台北市議員徐巧芯以鹹豬手畫面抹黑陳時中，赴台北地檢署舉發徐涉嫌違反選罷法意圖使人不當選及刑法公然侮辱罪。記者／蔣永佑攝影

民進黨台北市長候選人陳時中被爆料酒後對北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，遭台北市議員徐巧芯等人質疑有違男女分際。陳時中8日表示，選舉再怎麼樣也要有人性，不要做這種傷人的事。行政院長蘇貞昌也表示，就是很單純的朋友聚會，希望不要扭曲抹黑，國民黨也該講清楚，是不是派狗仔隊跟拍對手，還扭曲抹黑。

民進黨台北市議員候選人、律師詹晉鑒，認為徐巧芯看圖說故事抹黑陳時中，8日赴台北地檢署告發徐巧芯，涉嫌違反選罷法意圖使人不當選及刑法公然侮辱罪。

徐巧芯說，她收到疑似其他受害者友人傳的訊息，屆時在庭上剛好一併陳述，「謝丞相賜箭」。

陳時中除轉述妻子孫琬玲認為「選舉很黑」的評語，還說事發後當事人李雅玲曾致電道歉。

國民黨台北市長候選人蔣萬安8日被問到該怎麼避免熱情異性支持者過度接觸，他說，發乎情止於禮，在選舉過程都盡可能保持適當互動距離。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊說，這件事看起來就是活生生的藍綠惡鬥實境秀，一個很單純的事件被這樣操作，女生被拍了應該很生氣，卻還要道歉，被拿出來說嘴，她身為女性真的覺得很不值得。她的競選策略長翟本喬很早就收到照片，但覺得沒有任何操作必要。

陳時中認為，蔣萬安及徐巧芯是「黑白郎君」，一人做黑臉，一人當白臉，蔣萬安卻切割徐，「但他們明明是一個團隊」。

陳時中競辦發言人林楚茵表示，一張照片看圖說故事，摧毀的不只是陳時中的人格，更抹煞一對優秀醫師夫妻的努力。

徐在臉書回應，她的發言都有所本，照片、影片均可佐證陳時中和李女摟肩和牽手的事實，評論也都以公共利益為重，例如陳時中過去是否有類似「習慣」？以後擔任市長是否會繼續這樣的行為？這些都是候選人可受公評之事；若民進黨和陳時中覺得這個分寸很合理，不妨大聲說「我就是愛喝酒、愛唱歌、愛吃高檔料理，醉了以後摟人牽人很正常，沒什麼，以後也會繼續」。

陳時中 民進黨 國民黨

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