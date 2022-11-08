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直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

黑白集／只有死忠的才能不爽 沒打高端不能不爽　

黑白集
高端疫苗。（本報資料照片）
高端疫苗。（本報資料照片）

陳時中廟口開講，一句「沒打高端的，在不爽什麼」，引發議論。蔡總統曾說，打高端的人是民進黨「死忠的」；陳蔡兩句話連在一起，正是：「對民進黨死忠的，才能不爽。」難怪綠營越來越傲慢，完全不甩民眾觀感。

蔡政府花40億元台幣(約1億2552萬美元)購買高端疫苗，每分錢都來自民眾口袋。更別說，為了買高端，衛福部竭力阻擋其他疫苗進口，動用公權力和行政資源護航高端。因此，每個國民都有權利監督、批評。陳時中的說法，是昏官之見。

陳時中之所以敢嗆聲，除了自大，靠的就是「高端保護力效益報告」。衛福部這份報告，拼湊一堆數據，趕在台北市長辯論前完成，除幫高端解套，也為陳時中助答。於是，高端股價漲停，陳時中聲音變大。

奇怪的是，應由高端在7月前交給政府的報告，竟出現了9月的統計數字；原來報告竟是疾管署代筆，還用了政府的數據。專家會議成員姓名不公開，又是一塊大黑布；相關資料，也是選擇性公布。陳時中的反嗆，表面上義正詞嚴，其實是色厲內荏。

透過這份報告，大家才知道：原來打「3劑高端」的，共只有區區34萬人。這些人，不僅是「死忠」，還是「死忠裡的死忠者」。而即使「3劑高端戰士」，也已有網紅如「館長」陳之漢怒嗆，呼籲拒投綠。那陳時中在跩什麼？(轉載自聯合報)

陳時中 高端疫苗 民進黨

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