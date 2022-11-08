桃園選情膠著 張善政、鄭運鵬民調僅差0.5個百分點

桃園市長選戰民調仍持續膠著。（本報資料照片）

QuickseeK民調中心7日公布桃園市長選情最新結果，四位候選人的支持度，國民黨張善政 以38.7%的支持度，微幅領先民進黨 鄭運鵬38.2%，雙方支持度差距僅0.5個百分點，而賴香伶與鄭寶清支持度分別為8.2%以及5.9%。

從交叉分析來看，鄭運鵬在第一選區（蘆竹／龜山）支持度較高，張善政則在第二選區（楊梅/新屋/觀音/大園）支持度較高。兩人之間的支持度呈現年齡層的分野，其中20到49歲支持鄭運鵬的比率較高，50歲以上支持張善政的比率較高。

若以政黨傾向來看，民進黨支持者有92.9%支持鄭運鵬，國民黨支持者97.3%支持張善政。另外，台灣民眾黨的支持者有42.0%支持張善政、35.6%支持賴香伶。時代力量支持者38.8%支持鄭運鵬，26.4%支持張善政。

調查結果另顯示，桃園市民對於鄭運鵬的好感度呈現正反兩極拉扯，38.4%的市民表示喜歡，39.0%表示不喜歡；從交叉分析來看，以第五選區（平鎮/龍潭）對於鄭運鵬的好感度稍高於其他區，60歲以上表示不喜歡鄭運鵬的比率稍高於其他年齡層；從政黨傾向來看，民進黨支持者有88.4%表示喜歡鄭運鵬，國民黨支持者80.0%則有不喜歡鄭運鵬，台灣民眾黨也有62.8%不喜歡鄭運鵬。

根據調查結果，87.7%市民表示會去投票，包括66.8%一定會，與20.8%可能會，4.3%不會，其中年齡越高者投票意願越高。至於現任市長鄭文燦的施政表現，69.0%表示滿意、25.2%表示不滿意，另有5.8%無明確意見。